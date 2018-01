Innsbruck – Seit einem Jahr bilden Hannes Gschwentner und Markus Pollo (er folgte auf den in Pension gegangenen Langzeit-Geschäftsführer Klaus Lugger, der seither als TT-Ombudsmann fungiert) die neue Doppelspitze bei Tirols größter Gemeinnütziger Wohnbaugesellschaft Neue Heimat (NHT). Man sei nach der „Blutauffrischung“ sehr gut unterwegs, betonen Gschwentner und Pollo gegenüber der TT. Das Chef-Duo ist wegen der Modernisierung bzw. des Ausbaus der Zentrale in Innsbruck wie die Mitarbeiter bis Oktober in einem Container in der Gumppstraße untergebracht.

So habe die Neue Heimat im Vorjahr erneut über 100 Mio. Euro für Neubauten und über 20 Mio. Euro für Sanierungen investiert. Verstärkt kommen auch 5-Euro-Wohnungen (ohne Tiefgarage). Ein Projekt in Schwaz sei fertig, eines in Umhausen vor dem Baustart, ein drittes in Baumkirchen in der Pipeline – ein viertes habe man auch schon im Visier. Verstärkt nachgefragt würde auch der Bau von Wohnungen für betreutes Wohnen bis hin zu Altersheimen.

Der Mitarbeiterstand sei auf über 120 erhöht worden, damit die Hausverwalter weniger Einheiten betreuen und so die Betreuungsqualität verbessern könnten. Häufigste Diskussionspunkte seien der Lärm sowie Abrechnungen etwa über die Betriebskosten oder Konflikte mit Mietern, die sich auf Kosten anderer zu viele Rechte herausnehmen. Im Bestand der NHT sind 18.500 Wohnungen, davon 14.500 Mietwohnungen.

Ein großes Projekt sei die Digitalisierung. Bei einem „Preisausschreiben“ hätten sich bereits 3300 statt der erwarteten 2000 für eine Umstellung auf elektronische Rechnungen bereiterklärt, die drei Sieger bekamen sechs bzw. vier und zwei Monatsmieten als Preis „geschenkt“, sagt Pollo.

Im Vorjahr habe man sich 70.000 Quadratmeter im Eigentum oder als Baurecht für Neubauten sichern können, so Gschwentner. Das sei etwa die Fläche für zwei Jahre. Massiv zu schaffen machten allen Gemeinnützigen die deutlich gestiegenen Baukosten (wegen der Grenzen mussten Projekte aufgeschoben werden) wie auch die Grundstücksbeschaffung. Gerade in Innsbruck und dem Speckgürtel rundherum sowie in den Bezirksstädten seien die Preise explodiert. Hier brauche es die Bereitschaft der Gemeinden, Gründe günstig zur Verfügung zu stellen, und darüber hinaus eine stärkere Rolle des Landes etwa bei der Raumordnung oder Bebauungsplänen. Verärgert zeigt sich der frühere SPÖ-Chef Gschwentner, dass die jetzige SPÖ-Chefin und Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik gefordert habe, die Gemeinden sollten selbst statt der Gemeinnützigen verstärkt sozialen Wohnbau betreiben. „Seit sieben Jahren hätte Blanik das in Lienz ja machen können, da wünsche ich gute Unterhaltung.“ (va)