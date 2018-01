Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Auf der Internetseite der Patscherkofelbahn war am Freitag gegen Mittag zu lesen: „Aufgrund des starken Windes sind folgende Anlagen geschlossen: Patscherkofelbahn Sektion I und II und der Übungslift Patscherkofel.“ Sauer stieß den Wintersportlern auf, dass das Tagesticket nicht refundiert wird, wenn es im Laufe des Tages zu Schließungen kommt. „Sobald eine Liftanlage wie der Heiligwasserlift in Betrieb ist, gilt die Bahn als offen und es gibt keine Rückgabe“, erklärt man an der Kassa.

Immer wieder gab es in den letzten Wochen Kritik daran, dass die neue Kabinen-Bahn windbedingt den Betrieb einstellen musste. Wie eine Studie der Technischen Universität Wien zum Thema „Wie windsicher sind Seilbahnen?“ zeigt, sind Einseil­umlaufbahnen – wie die neue Patscherkofelbahn – prinzipiell windanfälliger. „Natürlich spielen Dinge wie die Topographie auch eine Rolle. Aber unsere Messungen haben gezeigt, dass es bei Einseil­umlaufbahnen bei konstantem Seitenwind von 50 bis 60 km/h schon kritisch wird. Bei Zweiseil­umlaufbahnen ist dieser kritische Punkt erst bei 80 bis 90 km/h erreicht“, sagt Studienautor Robert Liehl, dessen Messsystem patentiert wurde.

Ein Zweiseilsystem, also mit Zug- und Tragseil, wie es die alte Pendelbahn am Patscherkofel war, „ist windmäßig einfach vorteilhafter“, erklärt Liehl, dessen Studie sich aber nicht auf den Patscherkofel bezogen hat. Patscherkofelbahn-Geschäftsführer Martin Baltes kann dem nichts abgewinnen. „Wir beschäftigen uns mit der Situation vor Ort und nicht mit irgendwelchen Studien aus Wien. Unabhängige Seilbahnexperten haben vor dem Start die spezielle Situation am Patscherkofel eingehend erhoben und ein maßgeschneidertes Projekt konzipiert. Die Einseilumlaufbahn entspricht den höchsten technischen Standards und kommt in zahlreichen anderen Tiroler Skigebieten zum Einsatz. Neben dem Patscherkofel haben viele andere Bergbahnbetreiber heuer schon überdurchschnittlich viele Schließtage verzeichnen müssen. Das ist bedauerlich, für uns hat die Sicherheit der Fahrgäste jedenfalls oberste Priorität. Die außerordentlichen Wetterkapriolen waren für den Start in die erste Wintersaison sehr herausfordernd.“