Von Alexander Paschinger

Imst – „Wir dürfen nicht klagen.“ Der Obmann der Imster Wirtschaftskammer, Josef Huber, ortet durchaus eine gute Stimmung in der Unternehmerschaft des Bezirks, wie er kurz vor dem Neujahrsempfang der Kammer am Donnerstagabend mitteilte. Für 2017 hob er den Baubeginn der Firma Handl in Haiming ebenso hervor wie auch die Neugestaltung der Imster Innenstadt, die Ansiedelung der Firma Supersnow in Roppen, das Rettenbach-Restaurant (Sölden) oder auch die Ansiedelung des Interspar in Imst. Und heuer gehen die Investitionen der Wirtschaft weiter, blickt Huber auf die derzeitigen Großinvestitionen von Holz Pfeifer und Hagleitner in Imst. Positiv sieht Huber auch das regionalwirtschaftliche Programm Pitztal. „Was noch fehlt, ist der Zusammenschluss der Gletscherskigebiete Pitzal und Ötztal.“ Dieser wäre „eine der größten privaten Investitionen – und für das Pitztal wahrscheinlich die nachhaltigste Maßnahme.“

WK-Präsident Jürgen Bodenseer sieht das Jahr 2018 als „Jahr der Weichenstellungen“. Im Wesentlichen ortet die regionale Imster Wirtschaft drei Punkte, die zu bewältigen sind:

1Facharbeitermangel: „Früher konnten wir die Leute auch anlernen“, meint etwa der Industrielle Michael Pfeifer von Holz Pfeifer. Bodenseer sieht diesen Trend des Facharbeitermangels europaweit, Huber verweist auf erste Erfolge in Form von steigenden Lehrlingszahlen im Bezirk. Einen eklatanten Mangel an Arbeitskräften gebe es in der Transportwirtschaft, wie Frächtervertreter Ulf Schmid feststellte.

2Arbeitszeitflexibilisierung: „Flexible Arbeitszeiten sind nicht nur unerlässlich, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können, sie sichern auch die Beschäftigung im Bezirk“, sagt Huber. Längere Arbeitstage wie etwa im Baugewerbe würden auch zu längeren Erholungszeiträumen führen.

3Betriebsflächen: Etwas neidvoll blickt Huber in Richtung Landwirtschaft. Dort werden derzeit landwirtschaftliche Vorsorgeflächen ausgewiesen. „Wir haben eine Knappheit an Betriebsflächen und immer wieder Nachfragen. Wir fordern auch solche Pläne wie in der Landwirtschaft.“