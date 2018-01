Von Helmut Mittermayr

Reutte – „Lass mich raten, der Schweiger?“ Die Frage, wer denn überraschend das Möbelhaus Lagg in der Reuttener Kög gekauft haben könnte, beantworten neun von zehn Reuttenern richtig. Dabei ist die Schnittmenge aus Pkw und Sofas null. Der unaufhörliche Aufstieg des Autohauses Schweiger vom lokalen Anbieter zum inzwischen größten VW/Audi-Händler Österreichs hinterlässt auch auf dem Immobiliensektor seine Spuren. Hans Schweiger und Sohn Simon benötigen Flächen für ihre vielen Pkw und VW-Busse. Denn wer wie sie im Jahr 2017 mehr als 2400 Neuwagen verkauft hat, der muss die Gefährte auch irgendwo zwischenparken können. Umgelegt auf die Jahresarbeitstage wurden 2017 jeden Tag elf Fahrzeugschlüssel an glückliche Neubesitzer übergeben.

Neben dem Ausbau des Firmenstandortes in der Allgäuer Straße zu „der“ Landmarke im Norden Reuttes (in den vergangenen vier Jahren wurden 15 Millionen Euro investiert) und dem „Sammeln“ von Parkflächen rundherum kamen auch Grundstücke im Zentrum – wie beim Bahnhof, wo nächtens beleuchtete VW-Busse von der Bully-City Reutte künden – dazu. Hans Schweiger dachte auch schon über den Erwerb von 12.000 m² Fläche in Breitenwang als Parkfläche nach. Genau jener Grund, den Plansee-Ceratizit nun erwerben könnte.

Abseits von Privathäusern, Wohnungen und Firmen­interessen wurde schon vor Längerem der Gasthof Mühler Hof gekauft. Mehr eine Sentimentalität dem verstorbenen Vorbesitzer und Freund gegenüber, als eine Notwendigkeit, wie Hans Schweiger im TT-Interview erklärt. Ganz das Metier gewechselt hat der Autohändler mit einem Projekt in Lechaschau. Dort lässt er gerade eine gekoppelte Einfamilienhaussiedlung namens „Kirschgartenallee“ mit 17 Häusern auf der grünen Wiese errichten.

Durch die Initiativen Schweigers „alarmiert“, wenden sich inzwischen auch Reuttener Immobilienbesitzer an ihn. „Allein zwei Gasthäuser wurden mir in letzter Zeit ans Herz gelegt“, erklärt der Umtriebige, der gerade seinen 72. Geburtstag gefeiert hat. Letzte Pretiose in seiner Sammlung ist das Möbelhaus Lagg auf der Kög. Dieser Kauf ist wieder direkt mit dem Autohaus verquickt, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag. Schweiger: „Mit den Umsätzen stieg auch der Mitarbeiterstand. In den letzten zwei Jahren von 49 auf 67. Wir suchen aufgrund unserer Größenordnung immer öfter Leute mit Erfahrungen, die sie im Bezirk gar nicht gemacht haben konnten. Serviceleiter, Verkaufsleiter und viele mehr – das sind ausgewiesene Fachleute und wir müssen ihnen etwas bieten können, wenn sie ins Außerfern kommen.“ Deshalb wird das vor wenigen Tagen erworbene Möbelhaus Lagg umgebaut. Im zweiten und dritten Stock werden insgesamt acht neue Mitarbeiterwohnungen entstehen.

Und wenn der Mann, der die 100-Millionen-Euro-Umsatzschallmauer durchbrochen hat, schon einmal einen Journalisten am Schreibtisch sitzen hat, dann will er auch etwas anbringen. Könnte er frei heraus wie ein Unternehmer Politik machen, dann würde er umgehend eine Fußgängerzone im Reuttener Untermarkt einführen. „Ich bin mir sicher, dass die Füssener bald neidisch auf uns sein würden. Ich hab’ das schon oft deponiert, aber niemand hört mir zu.“ Und in Sachen Fernpassstrecke sieht Schweiger zwischen den beiden Autobahnen nur Flickwerk. Auch den Fernpassscheiteltunnel zählt er hier dazu. „Tirol und Österreich schlafen. Die Leute wollen mobil sein. Da braucht es eine gescheite Verbindung zwischen der A7 und der Inntalautobahn. Zweispurig in jede Richtung, dazu eine eigene Lkw-Spur mit Überholverbot und große Tunnel. Dort kann auch gleich die Bahn geführt werden.“ Schweiger kann das Lamento der Politik, dass dies alles nicht möglich sein soll, gar nicht mehr hören. Wenn er immer so gedacht hätte ...