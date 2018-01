Innsbruck – Auch vor der fünften Auflage der „Tiroler Hausbau & Energie Messe“ (2. bis 4. Februar) dominiert das Thema „Leistbares Wohnen“. So meinte Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Bodenseer bei der Auftakt-Pressekonferenz: „Wir müssen Bauen billiger machen.“ Aber es gebe immer noch zu viele Normen und Auflagen, die das verhindern.

Auch für Bau-Landesinnungsmeister Anton Rieder ist das eines der größten Probleme. „Es ist zwar schon einiges passiert, aber kaum ist man die eine oder andere unsinnige Auflage los, kommt durch die Hintertür wieder was Neues“, so Rieder. Auch in der Verdichtung und der Möglichkeit, höher bauen zu dürfen, sieht Rieder eine Lösung. Das sei allerdings schwer umzusetzen, besonders in den Gemeinden. „Da sprechen Bauernvertreter ständig davon, dass wir unser Land nicht zubetonieren dürfen. Dann sitzen sie im Gemeinderat, und dort hören die Möglichkeiten beim Einfamilienhaus mit Satteldach auf“, erklärte der Landesinnungsmeister.

Rund 200 Aussteller werden auf der Messe ein breites, wie Messedirektor Christian Mayerhofer betonte, alle Bereiche umfassendes Angebotsspektrum präsentieren. Eingerahmt wird die Messe von einem umfangreichen Vortragsprogramm für das Fachpublikum, aber auch für private Interessenten.

Besucher können ihr Ticket auch als „Print at home“ online kaufen bzw. über eine App auf ihr Smartphone laden. Wie jedes Jahr steht ein Shuttle-Dienst vom Tivoli-Parkplatz via Hauptbahnhof zur Verfügung. (hu)