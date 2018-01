Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Seit einiger Zeit steht das ehemalige Benetton-Geschäft in der Innsbrucker Straße in der Schwazer Innenstadt leer. Das soll sich bald ändern. Eine Arztpraxis wird den Leerstand füllen. Dazu sind ein Umbau und Sanierung sowie teilweise Änderung des Verwendungszweckes im Gebäude notwendig. Vor allem aber sind sechs Parkplätze notwendig. Drei Stück werden vom Altbestand angerechnet. Der Rest müsste laut Stellplatzverordnung unterirdisch gebaut werden. Der Eigentümer stellte nun den Antrag auf Befreiung von dieser Verordnung, da die Parkplätze auf einem eigenen Grundstück im Innenhof untergebracht werden könnten.

An und für sich wäre der Beschluss für die Stellplätze kein großes Thema. Doch dahinter verbirgt sich für einige Mandatare ein ganz anderes Problem. „Ich bin skeptisch, was die Ansiedlung einer Arztpraxis in der Innsbrucker Straße betrifft. Verschwindet die Auslage als Geschäftsfläche, wird die Straße unattraktiver für Handelsbetriebe. Die verbleibenden Betriebe haben damit zu kämpfen und neue Handelsbetriebe werden es sich gut überlegen, sich dort anzusiedeln“, sagte GR Tarik Özbek (Grüne). Dem entgegnete GR Philipp Ostermann-Binder (VP): „Wenn ich sehe, was bei meinem Zahnarzt immer los ist, würde ich mir mehr Praxen in Schwaz wünschen.“ Die Meinungen im Schwazer Gemeinderat gingen gehörig auseinander. Für Grünen-StR Viktoria Gruber machen Arztpraxen im Obergeschoß durchaus Sinn, doch im Ergeschoß sollten die Geschäftsflächen für den Handel genutzt werden. Grünen-GR Hermann Weratschnig meinte, dass man dem Handel durch die Ansiedelung nichts Gutes tue. „Wir sind dagegen. Das schadet langfristig der Straße. Die Innsbrucker Straße und Franz-Josef-Straße brauchen kleine Geschäfte mit Auslagen, die zum Flanieren einladen. Banken, Arztpraxen oder Immobilienmakler bringen Frequenz, aber keine Einkaufsstimmung“, stellte er klar. Laut ihm sei generell in den letzten Monaten wieder vermehrt eine Absiedelung von Geschäften spürbar. Auch StR Edi Rieger (FP) sieht die Praxis kritisch.

GR Walter Egger (VP) meinte, dass eine Arztpraxis durchaus Leute in die Innenstadt ziehen würde und diese auch die umliegenden Geschäfte nutzen würden. „Mir ist lieber, es ist was in den Geschäften drinnen als Leerstand“, sagte Egger. Auch VBM Rudi Bauer (SP) hat nichts gegen eine Arztpraxis, immerhin könne man die Auslagen dennoch „optisch gut“ gestalten.

„Es ist sinnvoll, die Geschäftsfläche zu besiedeln. In unserer Innenstadt-Struktur haben wir weiterhin eine Belebung“, sagte BM Hans Lintner (VP). Daraufhin kritisierte Gruber, dass die Entscheidung des Verwendungszweckes des leeren Geschäfts vorab vom Bürgermeister als oberste Baubehörde im Alleingang gefällt wurde. „Ich würde mir wünschen, dass wir das vorab im Stadtrat besprechen“, sagte Gruber.

Mit zwei Gegenstimmen und fünf Enthaltungen wurden die oberirdischen Parkplätze im Gemeinderat beschlossen. Die Unzufriedenheit mancher Mandatare über die Art der Besiedelung bleibt.