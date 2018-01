Von Max Strozzi

St. Anton – Für Nicht-EU-Bürger (bzw. Nicht-EWR-Bürger) ist es eigentlich kaum möglich, in Tirol eine Immobilie zu kaufen. Da muss schon öffentliches Interesse bestehen, das Ganze ist genehmigungspflichtig. Wie einfach diese Bestimmungen ausgehebelt werden, macht ein Beispiel in St. Anton am Arlberg erneut deutlich. Dort hat eine Immobilienentwicklungsgesellschaft auf dem Gelände eines ehemaligen Hotels das ein Appartementhotel mit 28 Wohnungen, 42 Tiefgaragenplätzen, weiteren 18 Autoabstellplätzen, Pools, Wellnessbereich, Saunen und Gemeinschaftsbereichen errichtet. Betrieben wird das Haus vom britischen Reisever­anstalter Mark Warner (MW Hotels) nach dem so genannten Investorenmodell. Das bedeutet, Anleger kaufen eine Wohnung und lassen sie über den Hotelbetreiber an Touristen vermieten. Die Anleger können die Wohnung aber in einem gewissen Ausmaß auch selbst nutzen. Diesen Wohnungshotel-Modellen umweht stets der Hauch von versteckten Freizeitwohnsitzen.

Unter den Wohnungskäufern im Resort in St. Anton finden sich auch Staatsbürger aus Kasachstan. Weil sie als Nicht-EU-Bürger eigentlich keine Wohnung kaufen dürften, haben drei Kasachen in Österreich eigens dafür ein Immobilienverwaltungs-Unternehmen mit Sitz in St. Anton gegründet und die Wohnung für 1,1 Millionen Euro über diese Firma erworben. Sitz der Firma ist die Wohnungsadresse. Gleich verfuhr eine Südafrikanerin, auch sie schlug bei diesem Investorenmodell in St. Anton zu und erwarb über eine eigens dafür gegründete Firma eine Wohnung – Firmensitz ist ebenfalls die Wohnungsadresse am Arlberg. So einfach lässt sich offenbar der Tiroler Grundverkehr umgehen. „Wenn der Sitz der Gesellschaft in Österreich ist, gehen wir von einer inländischen Gesellschaft aus“, erklärt Bernd Tamanini, Grundverkehrsreferent der BH Landeck. Ob Nicht-EU-Bürger das Unternehmen besitzen, sei nicht relevant. Ein Tätigkeitsbeweis, also ob die Firma nur zum Zweck des Wohnungskaufs gegründet wurde, brauche es auch nicht. „Das spielt im Grundverkehr beim Rechtserwerb keine Rolle“, so Tamanini. In der Frage eines möglicherweise versteckten Freizeitwohnsitzes sei die tatsächliche Nutzung entscheidend. „Im grundverkehrsrechtlichen Verfahren kann man nicht prüfen, ob jemand die Freizeitwohnsitz-Regelungen umgehen will.“ Hier liege der Ball bei der Gemeinde, das zu prüfen.

St. Antons Bürgermeister Helmut Mall scheint auch nicht unbedingt glücklich mit dem Investorenmodell zu sein, dessen Vorgeschichte auch gerichtlich anhing. „Wir hatten keine Chance, das zu verhindern, weil hier zuvor schon ein Hotel stand“, sagt Mall. „Natürlich haben wir Bauchweh, unsere Bedenken gehen immer in Richtung Freizeitwohnsitze“, so Mall weiter. Die Kontrolle sei das größte Problem. Mittels eines gesonderten, gesetzlich vorgesehenen Vertrags mit dem Betreiber des Investorenhotels hat sich die Gemeinde daher unter anderem zusichern lassen, jederzeit in die Gästemeldungen des Hotels Einsicht nehmen zu dürfen. Damit will man sichergehen, dass die Wohnungen tatsächlich an Touristen vermietet werden. Mit diesem zivilrechtlichen Vertrag hofft der Ortschef, eine illegale Nutzung als Freizeitwohnsitz zu verhindern. Die Investorenmodelle sieht er kritisch. „Der Druck auf Investments nimmt zu, das spürt man auch schon in Pettneu“, sagt Mall: „Für die Gesamtentwicklung des Dorfs ist das nicht gut. Wenn wir nur mehr Investoren haben, nutzt uns das auch nichts. Hier sind wir gefordert.“ Die TT hat das Wohnungshotel in St. Anton kontaktiert. Ein in Aussicht gestellter Rückruf kam nicht zustande.