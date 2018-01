Innsbruck – Chaletdörfer sprießen landesweit aus dem Boden. Solche Projekte, bei denen Investoren Chalets kaufen und von einem Betreiber an Touristen vermieten lassen, sorgen in Gemeinden und bei Anrainern für Diskussionen, vor allem rund um den Grundverbrauch und die Frage versteckter Freizeitwohnsitze. In einer Anfrage wollte die Liste Fritz von LR Johannes Tratter (ÖVP) Details zu Chaletdörfern in Tirol wissen. 22 Chaletdörfer will die Liste Fritz in Tirol ausgemacht haben, die gebaut wurden oder geplant sind. Über insgesamt elf Chaletdörfer gab Tratter Auskunft zu deren Genehmigungsstand, die angeblich elf weiteren Projekte seien ihm nicht bekannt. Konkrete Angaben zur verbrauchten Fläche durch Chaletdörfer machte Tratter nicht.

„Chaletdörfer verursachen eine massive Bodenverschwendung“, kritisiert Liste-Fritz-Klubchefin Andrea Haselwanter-Schneider: „In Wenns im Pitztal sollen auf rund 8000 Quadratmetern grüner Wiese rund 80 Betten errichtet werden. Ein Hotel dieser Größe würde mit viel weniger Grund und Boden auskommen.“ Damit würden Einheimische benachteiligt und Touristen bevorteilt. „Für die Einheimischen gilt die Vorschrift ,verdichtetes Bauen‘, für die Touristen in Chaletdörfern nicht. Die ÖVP-Politik gibt für die Einheimischen Käfighaltung und für die Touristen Freilandhaltung aus. Das kann es nicht sein“, so Haselwanter-Schneider.

LR Tratter verweist darauf, dass zahlreiche Projekte seitens des Landes bereits im Vorfeld als nicht genehmigungsfähig beurteilt und damit gar nicht gebaut wurden. Andererseits sei es laut Gesetz in Mischgebiet und gemischtem Wohngebiet möglich, dass die Aufsichtbehörde bei Projekten mit bis zu 150 Betten gar nicht prüfen muss. Gemeinden haben also hier freie Hand.

Die Liste Fritz sieht in Chaletdörfern auch ein Einfallstor für versteckte Freizeitwohnsitze. „Chaletdörfer sind der Einstieg zum Ausverkauf Tirols“, meint Haselwanter-Schneider. Laut Tratter dagegen werde mittels diverser Verträge sichergestellt, dass die Chalets vermietet und nicht durch den Eigentümer genutzt werden. Zudem würden Eigentümer und Betreiber geprüft. Die Liste Fritz zweifelt. „Die Umgehung der Regelungen ist ein Kinderspiel. Ein Investor kauft sich Chalet A. Weil er dieses nicht mieten darf, mietet er das Chalet B direkt daneben.“ (mas)