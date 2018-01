Hochfilzen – Die Tür zur Werkstätte geht auf. Es riecht nach Holz und Leder. Türme aus Pappel-, Ahorn- und Erlenstücken sind genauso zu finden wie Schablonen in Schuhform, alte, robuste Maschinen und Lederstoffbahnen. Schuhkartons stehen im Regal, eine Waage von einst auf dem Tisch. Irgendwie scheint die Zeit hier stehen geblieben zu sein.

Dieser Gedanke ist nicht weit hergeholt. In der kleinen Halle in Hochfilzen werden nämlich Holzschuhe in alter Tradition hergestellt. „Ich mache das nun schon in der vierten Generation“, erzählt Iris Waltl bei einem Rundgang durch den Betrieb.

Doch eigentlich hatte die 35-Jährige ganz andere Pläne. Nachdem sie mit 19 Jahren ihre Ausbildung zur Modelleurin und Designerin in Mailand absolviert hatte, arbeitete sie in China, wo ihr Onkel für einen großen Modekonzern tätig war. „Ich wollte immer in die große weite Welt“, erzählt Waltl. Doch aus familiären Gründen entschied sie sich, den Betrieb in Hochfilzen zu übernehmen. Damit gehört die junge Mutter heute zu den wenigen Holzschuhmachern in Tirol. Laut Wirtschaftskammer gibt es nur noch drei weitere, die dieses Handwerk am Leben halten, und zwar in Fügen im Zillertal, in Weerberg und in Terfens.

Aus dem Radio klingt leise „Großvater“ von S.T.S. Übertönt wird das Lied von einem Mann, der auf einem Hocker sitzt und auf einen Holzschuh hämmert. Der Mann heißt Simon Reiter, ist Schuster von Beruf und einer von drei Mitarbeitern im Betrieb. „Unsere Schuhe sind sehr bequem. Ich trage sie sogar beim Schneeräumen“, sagt der 52-Jährige lächelnd.

„Einige tausend Paar“ Schuhe werden pro Jahr in Hochfilzen produziert. Im Laden der Werkstatt sind Schuhe ab rund 60 Euro erhältlich. „Das Besondere an unseren Schuhen ist, dass wir mit naturbelassenen Materialien ohne Schadstoffe arbeiten. Die Sohle ist außerdem nicht starr, sondern elastisch“, erklärt Waltl stolz. Ihre Holzschuhe würden zu einem großen Teil als Arbeitsschuhe verwendet und in Fleischhauereien, Molkereien, Spitälern und Küchen getragen werden. Aber auch in der Modebranche sind die Holzschuhe angekommen. „Wir verkaufen sie an Trachtengeschäfte“, nennt Waltl ein Beispiel. Deshalb spielt nicht nur Tragekomfort eine Rolle, sondern auch das Design.

Die Herstellung der Holzschuhe folgt einem bestimmten Ablauf. Zuerst einmal müssen die Schuhe aus Holzstücken herausgefräst werden. Anschließend werden sie geschliffen und getrocknet. „Der Wasseranteil sollte nicht mehr als drei Prozent betragen.“ Bis zum fertigen Produkt sind dann noch zig weitere Arbeitschritte nötig. Der Moment, wenn die Schuhe an den Leisten angepasst werden, gefällt Waltl am besten. Sie vergleicht es mit einem bedeutenden Vorgang in der Autoherstellung – dort wird die Zusammenführung von Karosserie und Motor auch „Hochzeit“ genannt.

Schließlich geht es wieder hinaus aus der Werkstatt – mit bleibenden Eindrücken und dem Duft von Holz und Leder in der Nase. (miho)