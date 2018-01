Ebbs – Traditionell am ersten Wochenende im Februar werden nach drei Jahren in der Herdenaufzucht, mit zwei Almsommern, die vielversprechendsten dreijährigen Tiroler Haflinger-Junghengst­e des Haflinger-Pferdezuchtverbandes Tirol am Fohlenhof in Ebbs gekört.

Bevor ein junger Tiroler Haflingerhengst zur Verbandskörung antreten darf, muss er schon einige Selektionsstufen positiv bestanden haben. Alle Hengstanwärter werden vom Fohlenhof-Team in einer intensiven Vorbereitung angeritten, angespannt und einspännig gefahren. Zudem werden die Junghengste einer Zuchttauglichkeitsuntersuchung unterzogen. Nur gekörte Haflingerhengste werden in den Deckeinsatz gebracht.

Am Sonntag, den 4. Februa­r, ab 9 Uhr stellen sich die Junghengste des Jahrgangs 2015 wieder der Kommission in der Fohlenhof-Arena. Es haben sich auch wieder internationale Kaufinteressenten angekündigt. (TT)