Jenbach – „Auch die Tiroler Wirtschaft setzt immer mehr auf smarte Produkte“, sagt Reinhard Bernsteiner, Abteilungsvorstand an der HTL Jenbach, und schwärmt von der Virtual-Reality-Brille, die an der Schule bereits erprobt wird. Bedienungsanweisungen für eine Maschine oder die Wartung eines Gerätes können so direkt von irgendeinem Standort in weiter Ferne gegeben werden. „Dazu braucht es eine Internetverbindung oder ein Smartphone und eben die Brille, in der ein Pfeil genau auf den Arbeitsbereich zeigt. So können Temperatur, Drehzahl oder was auch immer abgefragt wird vermittelt werden“, erklärt Martin Brunner als Werkstättenleiter. „Das ist ein interessanter Markt. So werden in einer Münchner Firma dafür 700 Leute gesucht. An unserer Schule wird das bald im Bereich Wirtschaftsingenieur-Maschinenbau eingesetzt“, berichtet Bernsteiner, der beim Tag der offenen Tür bereits diese neue Technik vorgestellt hat. (zw)