Kitzbühel — Wo hakt's? — Das wollte gestern Mario Gerber, Fachgruppenobmann der Hotellerie in der Wirtschaftskammer Tirol, von Touristikern aus der Region Kitzbühel mit 634 Betrieben wissen. Mit Vizepräsident Manfred Pletzer lud er deshalb zum ersten Tourismus-Stammtisch in Kitzbühel. Gemeinsam wurden Themen besprochen, die den Touristikern unter den Nägeln brennen:

1. Image: „Ein Punkt, der uns extrem fordert, ist eine fehlende Tourismus-Gesinnung in weiten Teilen der Bevölkerung", bilanziert Gerber. Um dies zu ändern, müsse man Einheimischen wieder die positiven Aspekte des Tourismus näherbringen. Es reiche nicht, zu sagen: „Seids froh, dass es den Tourismus gibt." Man müsse den Menschen vielmehr die Möglichkeiten und Vorteile aufzeigen, die diese Branche bietet. „Es gibt schon tolle Dinge im Tourismus. Man kann sich viele Sachen anschauen, man sitzt nicht neun Stunden am Computer, sondern man kann am Gast arbeiten", nennt Gerber einige Beispiele. Außerdem gebe es bereits viele Arbeitnehmer, die es begrüßen würden, am Montag und Dienstag statt am Wochenende frei zu haben, da an diesen Tagen die Geschäfte geöffnet sind. Zu diesem Thema hat auch Pletzer als Touristiker eine klare Haltung: „Mit einem Hotelbetrieb steht man zwar immer mehr in der Öffentlichkeit, mit dem kleinsten Fehler ist man relativ schnell in der Kritik, egal, ob im Ort oder in der Presse. Aber ich möchte den Tourismus nie mehr missen." Denn er sei Teil der Tiroler Identität und eng mit dem Wohlstand im Land verbunden.

2. Fachkräftemangel: „Wenn man an der Gesinnung arbeitet, dann kann es uns gelingen, das Thema Fachkräftemangel unter Kontrolle zu bringen", erklärt Gerber. Ebenso wolle man an der Arbeitszeitflexibilisierung arbeiten. Beim Thema Fachkräftemangel spiele auch ein Gesellschaftswandel, nämlich die neue Einstellung zur Work-Life-Balance, eine Rolle. „Die Ansprüche der Arbeitnehmer sind andere als vor zehn, zwanzig Jahren", sagt Pletzer dazu. Die Rahmenbedingungen in der Gastronomie und Hotellerie seien aber wesentlich besser geworden.

3. Bürokratie: „Ich habe es in Kitzbühel nun wieder gehört, dass es nur Überprüfungen gibt und sinnlose Vorschriften", sagt Gerber. Man wolle deshalb sinnlose Bürokratie abbauen, damit man wieder mehr Zeit zum Dienstleisten habe.

4. Rekordjagd: Über drei Mio. Nächtigungen zählt der Bezirk Kitzbühel im Winter. Betrachte man auch den Sommer mit 2,9 Mio. Nächtigungen gehöre der Bezirk zu den nächtigungsstärksten Regionen Tirols. Alles schön und gut, aber: „Mir ist wichtig, dass wir weg von Nächtigungs- und Rekordzahlen kommen und mehr in die Wertschöpfung reingehen." Denn hinsichtlich der Gesinnung tue es nicht gut, nur von Rekordzahlen zu sprechen. „In der Wahrnehmung der Bevölkerung tauchen dann Themen wie Verkehr auf."

Pletzer spricht in diesem Zusammenhang auch von Qualitätstourismus, der wieder in den Fokus rücken müsse. „Das erfordert auch höhere Preise, denn Qualität hat nun einmal seinen Preis." Wenn man in Richtung Wertschöpfung gehe, könne man auch höhere Löhne zahlen, lautet die Schlussfolgerung von Pletzer. (miho)