Von Max Strozzi

St. Anton – So genannte Investorenmodelle, bei denen Anleger im Rahmen eines Tourismusbetriebes eine Wohnung kaufen und sie über einen Hotelbetreiber vermieten, haben in Tirol immer wieder für Differenzen gesorgt. Denn verbunden mit diesen Konstruktionen ist oft die Angst vor versteckten Freizeitwohnsitzen und davor, dass diese Investorenmodelle als Vehikel genutzt werden könnten, um den Tiroler Grundverkehr zu umgehen, wonach Nicht-EU-Bürger eigentlich nur sehr schwer Immobilien erwerben können. Das zeigt auch das jüngste Beispiel in St. Anton, wo unter anderem Kasachen und Südafrikaner eine Wohnung erworben haben, und zwar über eine eigens dafür in Tirol gegründete Firma. Solche Vorgangsweisen machen den Tiroler Grundverkehr diesbezüglich zu einem zahnlosen Papiertiger.

Tirols Hotelierobmann Mario Gerber fordert bei solchen Investorenmodellen mehr Kontrollen, ob sie auch tatsächlich als Hotelbetrieb geführt und an Touristen vermietet werden. „Solche Modelle haben ihre Berechtigung, aber es muss stärker kontrolliert werden, damit die Hoteliers konkurrenzfähig bleiben“, so Gerber. Mit Investorenmodellen werde viel Schabernack getrieben, weil sich auch versteckte Freizeitwohnsitze dahinter verbergen können, glaubt Gerber, selbst Hotelier im Kühtai. Ob die Investorenwohnungen nicht als versteckter Freizeitwohnsitz genutzt werden, hat eigentlich der jeweilige Bürgermeister zu prüfen.

Sofern sie korrekt geführt würden, seien Investorenmodelle allerdings eine Variante, die man zu akzeptieren habe. Dennoch warnt Gerber: „Solche Modelle sind eine touristische Sackgasse.“ Problematisch werde es, wenn ein herkömmliches Hotel mit einem Investorenmodell kombiniert wird. „Es gibt Hoteliers, die im obersten Stock Wohnungen bauen und sie als Investorenmodell (auch „Buy-to-let“, Anm.) betreiben. Das finde ich problematisch.“