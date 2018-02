Von Michael Domanig

Telfs, Pfaffenhofen – Zurück an den Start in Telfs: Die Firma Thöni legt die geplante Erweiterung am Standort im Telfer Obermarkt vorerst auf Eis. Wie berichtet, sollte dort eine neue Fertigungshalle entstehen, der Telfer Gemeinderat hatte die notwendigen Umwidmungen und den Bebauungsplan bereits mit klarer Mehrheit beschlossen. Nun konzentriert sich Thöni zunächst auf die Betriebserweiterung im benachbarten Pfaffenhofen: Dort ist im ersten Bauabschnitt die zeitnahe Umsetzung einer circa 20.000 m² großen Produktionshalle geplant. Aufgrund der Möglichkeiten, die sich durch den Grundstückserwerb in Pfaffenhofen ergeben, sei die Umsetzung der geplanten Halle in Telfs momentan nicht vordringlich, informierte die Thöni-Geschäftsführung in einem Schreiben an BM Christian Härting. Der Standort Obermarkt spiele in den Wachstumsüberlegungen aber eine wesentliche Rolle und man werde „zum gegebenen Zeitpunkt“ wieder vorstellig werden.

Bereits kommende Woche wird der Telfer Gemeinderat die jüngsten Widmungsbeschlüsse aufheben und damit den ursprünglichen Zustand wiederherstellen. „Die Betriebsentwicklung liegt in Firmenhand, die Firma Thöni hat diese Entscheidung von sich aus getroffen, das ist zu respektieren“, betont BM Härting. Man müsse hier auch regional denken: „Wenn es einen weiteren Betriebsstandort in Pfaffenhofen gibt, muss man froh sei. Und bei den beiden Firmenstandorten in Telfs ist weiterhin Entwicklungspotenzial vorhanden.“

Mit der Kritik von Anrainern an den Erweiterungsplänen im Obermarkt habe die jüngste Entwicklung nichts zu tun, betont Härting. Anwohner hatten vor allem Bedenken gegen die geplante Dimension der Halle geäußert (bis zu 220 Meter lang, zwölf bis 18 Meter hoch), ebenso gegen die Verkehrsentwicklung. Sie sammelten insgesamt 252 Unterschriften gegen das Projekt. Anrainer Wolfgang Brabetz meint, er hoffe „doch, dass wir einen gewissen Einfluss hatten“. Zwischenzeitlich sei man mit dem Ergebnis, „dass kurzfristig nichts passiert“, zufrieden. Möglich sei aber, dass „dasselbe Thema in ein paar Jahren wieder am Tisch liegt“. Die Thöni-Geschäftsführung war gestern nicht für ein Statement erreichbar.