Thaur – Kürzlich hatten Landwirte und andere Interessierte in Thaur die Gelegenheit, über das strittige Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat zu diskutieren. Die Thaurer Grünen hatten dazu den grünen EU-Abgeordneten Michel Reimon eingeladen. „Man muss dieses Thema lokal und regional diskutieren“, sagte Reimon gleich zu Beginn. Gerade Orte wie Thaur, mit hohem landwirtschaftlichen Anteil, seien dazu bestens geeignet.

Über zwei Stunden lang diskutierte Reimon in Anwesenheit der grünen Landtags-Spitzenkandidatin LHStv. Ingrid Felipe über die fünfjährige Verlängerung der Zulassung für dieses Pestizid. Auch der Lobbyismus in der Europäischen Union sowie die Auswirkungen von Glyphosat auf die Landwirtschaft und die Gesundheit des Menschen waren Thema.

Die Anwesenden sprachen sich, bis auf eine Gegenmeinung, gegen Glyphosat aus. „Gift bleibt giftig“, meinte etwa einer. Zudem sei ein guter Boden wichtig für die gesamte Umwelt, „hineinpfuschen“ könne nicht gutgehen.

„Wieso können wir nicht sagen, in Österreich wollen wir kein Glyphosat?“, lautete eine andere Frage, die glyphosatfreie Gemeinde Mals in Südtirol wurde als Beispiel angeführt. Das bei den Anwesenden emotionalste Beispiel für die Gefahr wurde mit dem Bienensterben benannt. Oft wurden an diesem Diskussionsabend auch die „undurchschaubare Arbeit“ und die Abstimmungen in der EU kritisiert. Reimon gab Intransparenz und demokratiepolitische Defizite zu, kritisierte aber vor allem das Vorgehen des größten Profiteurs von Glyphosat, des US-Unternehmens Monsanto. „Auf der einen Seite steht ein Weltkonzern, der viel Geld in Studien investiert und diese unter Verschluss hält. Auf der anderen stehen NGOs, die sich das nicht leisten können“, kritisierte er das Ungleichgewicht.

Es gehe um den Einfluss von Großkonzernen. „Wenn ein Institut die Studien von Monsanto nicht nachprüft, sondern die Ergebnisse übernimmt, ist das kritisch. Es braucht eine gut durchgeführte, öffentlich finanzierte Studie auf globaler Ebene“, forderte der grüne EU-Abgeordnete und mahnte: „Wir dürfen die nächsten vier Jahre nicht lockerlassen.“ (phi)