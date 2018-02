Landeck – „Sie alle haben große Leistungen zur Entwicklung der Stadt beigetragen, ihre Betriebe bieten attraktive Arbeitsplätze.“ Das stellte Landecks Bürgermeister Wolfgang Jörg kürzlich beim Festakt zur Ehrenzeichen-verleihung an die Chefs von vier Leitbetrieben in der Bezirksstadt fest. Die Auszeichnung der Wirtschaftskapitäne geht, so Jörg, auf einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss im Vorjahr zurück.

Der 1942 geborene Franzose Alain de Krassny war ab 1987 Vorstandsvorsitzender der Donau Chemie AG, zu der auch das Werk Landeck gehört. „Das Ehrenzeichen gebührt auch den Mitarbeitern“, bemerkte de Krassny. „Arbeiten ist ihr Hobby“, sagte Jörg zu Walter und Anton Kofler. Sie hatten den Handelsbetrieb Gebrüder Kofler zum starkten Gastro-Partner aufgebaut. Als zielstrebig und Mann mit Handschlagqualität beschrieb Jörg den Elektro-Unternehmer Gerhard Müller, der Betrieb beschäftigt heute bis zu 200 Mitarbeiter. Schließlich durfte sich der gelernte Werkzeugschmied Arthur Thöni über das Ehrenzeichen freuen. (hwe)