Kirchberg – Bereits zum 19. Mal organisierte ein irischer Radiosender in Kooperation mit einem Reiseveranstalter einen einwöchigen Ski-Trip in Tirol. Wie in den vergangenen Jahren fiel die Wahl auch heue­r wieder auf Kirchberg. 700 irische Gäste genossen nicht nur die besten Skibedingungen, die Partys der Iren sind schon legendär. Irische Bands wie Picture This, The Harleys und Pump Up The Jam sorgten an verschiedenen Locations in Kirchberg für große Begeisterung und viel Stimmung. (TT)