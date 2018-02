Peking – 250 chinesische Firmenvertreter und Offizielle nahmen auf Einlandung des „AußenwirtschaftsCenters Peking“ der Wirtschaftskammer an den ersten „Austrian Winter Sports Days“ in China teil. Das Treffen fand vom 2. bis 3. Februar im Songhua Lake Skiresort in der nordostchinesischen Provinz Jilin statt.

Die Konferenz am ersten Tag widmete sich in drei Podiumsdiskussionen den Themen Sicherheit, Technologie und Tourismus im Winter, während der zweite Tag vorwiegend dem „Networking“ gewidmet war. So gab es unter anderem ein Skirennen für einen guten Zweck und für die Ski-Neulinge aus der chinesischen Reisebranche einen Schnupper-Skikurs mit einer chinesischsprachigen Skilehrerin aus Tirol. Krönender Abschluss der „Austrian Winter Sports Days“ war ein „Tiroler Hüttenabend“, organisiert von der Tirol Werbung.

China ist Österreichs wichtigster Herkunftsmarkt in Asien. So verzeichnete Österreich 2017 ein Rekordergebnis von ca. 900.000 Ankünften (plus 22,9 Prozent) und rund 1,268 Millionen Nächtigungen (plus 25,7 Prozent). (TT)