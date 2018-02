In unserem letzten Gespräch haben Sie — gerade neu nach Tirol gezogen — eine Sonntagsöffnung der Geschäfte gefordert. Das sorgte für ziemliche Diskussionen. Wie denken Sie sieben Jahre später darüber?

Sebastian Schneemann: Es gibt zwar immer wieder Diskussionen über die Sonntagsöffnung, doch ein Riesenthema ist das in Tirol nicht, das habe ich damals schnell gelernt. Doch mir tun die beschränkten Öffnungszeiten an den Weihnachtssamstagen weh. Ich rege an, die Tourismuszone auszuweiten und längere Öffnungszeiten an den vier Adventsamstagen zu ermöglichen. Es braucht ja nicht gleich 21 oder 22 Uhr sein, aber eine Möglichkeit, bis 20 Uhr geöffnet zu halten, wäre gut. Touristen aus unseren Nachbarländern sind so rigide Öffnungszeiten nicht mehr gewohnt. Das verstehen sie nicht, das ist nicht mehr zeitgemäß.

Sie sind jetzt seit sieben Jahren Centermanager des Kaufhaus Tyrol in Innsbruck. Was ist in dieser Zeit gelungen, was kann noch verbessert werden?

Schneemann: Wir haben sehr viel optimiert: Im Jahr 2012 wurde mit den Shoppartnern Lindt und Swatch das Schweizer Eck im Eingangsbereich geschaffen. Das war der Startschuss. Denn Optimierung heißt für mich, Konzepte zu suchen und zu finden, die es so in anderen Einkaufszentren beziehungsweise im Einzelhandel in Tirol nicht gibt. Das Kaufhaus Tyrol muss ein Alleinstellungsmerkmal haben. Es geht mir darum, den Service sowie den Branchenmix kontinuierlich auszubauen. Der Kunde will immer etwas Neues auch beim Einkaufen erleben. Man darf nicht mehr in Zeiträumen von zehn Jahren denken wie früher, sondern derzeit findet alle drei bis fünf Jahre ein Wechsel statt. Mein Team und ich reagieren hier ganz flexibel auf den Markt.

Wo sehen Sie noch Optimierungsbedar­f?

Schneemann: Unsere großen jährlichen Besucherbefragungen haben ergeben, dass das Thema Gastronomie nicht so positiv besetzt war. Doch wir konnten mit unseren eigenen Anbietern einiges verbessern. So haben wir und die Betreiberin das Tasties im Untergeschoß umgestaltet. Die Menschen sitzen nun auf der Plaza, es geht ums Sehen und Gesehenwerden. Es wurde ein Bedienkonzept für die neue Verival-Lounge umgesetzt. Neben dem Tasties ist eine Fläche frei geworden, dort ist das Pepper's eingezogen.

Wie soll sich das Kaufhaus Tyrol weiterentwickeln?

Schneemann: Wir werden immer wieder neue Konzepte finden, die unserem Motto „First Class Shopping im Herzen von Innsbruck" gerecht werden. Da im Kaufhaus Tyrol die Architektur im Vordergrund steht, wirkt alles etwas hochwertiger. Das nimmt der Kunde wahr und ist bereit, mehr Geld auszugeben. Diesen Weg werden wir weitergehen und genau diese Zielgruppe ansprechen, damit wir uns von anderen positiv unterscheiden. Die Umsätze sind in den ersten Jahren nach der Eröffnung um 3 bis 4 Prozent gestiegen, in den letzten Jahren um 2 bis 3 Prozent. Das ist ein gesundes Wachstum.

Wie steht es um die Besucherfrequenz?

Schneemann: Diese ist von 15.000 auf 20.000 Besucher pro Tag gestiegen. Und jedes Frequenzplus spiegelt sich auch in den Umsätzen der Shoppartner wider. Das ist einzigartig hier in Innsbruck, in anderen Centern gibt es das so nicht.

Wie schätzen Sie die Entwicklung der Geschäftsmieten ein?

Schneemann: Der Unterschied zwischen uns und der Maria-Theresien-Straße ist nicht so groß. Die Mieten hängen von der Branche ab — ein Blumenladen ist etwas anderes als ein Juwelier. Unsere Mieten liegen zwischen 14 und 160 Euro pro Quadratmeter. Das hängt von der Größe der Fläche und der Lage im Haus ab.