Innsbruck – 14 Jahre steht Wendelin Juen an der Spitze der Agrarmarketing Tirol, jetzt bereitet er seinen Abschied vor, „nicht ohne Wehmut“, wie er sagt. Die Käsekompetenz soll weiter ausgebaut werden. „Gerettet“ wurden etwa zehn Kleinsennereien. 17 Millionen wurden investiert, „Geld, das die kleinen Sennereien niemals selbst gehabt hätten“. Etwa um eine Käseschneide- und -verpackungsanlage in Schlitters zu errichten. Und einen Keller im Fels am Anfang des Zillertales, wo eine Million Käselaibe künftig reifen sollen, „denn im Fels wird er noch höherwertiger“, sagt Juen.

Stolz ist Juen auch auf das Projekt „Bewusst Tirol“, die Gastronomie zwischen St. Anton und Osttirol, die Tiroler Produkte verkocht. Den Vorschlag der Gastronomie, doch in Tirol Flugenten zu züchten, musst er allerdings abweisen. Immerhin war der Verein Agrarmarketing Tirol gegründet worden, um Projekte zur Stärkung der Marktposition bäuerlicher Lebensmittel zu entwickeln. Flugenten erschienen da „nicht authentisch“. Anders war das mit Fleisch. Tirol besteht zu 97 Prozent aus Grünland, dies müsse auch „gepflegt“ werden. „In Tirol werden Kühe für Fleisch und Milch gebraucht, das wissen die Bauern.“ Trotzdem war „das Fleisch“ Juens größte Herausforderung, denn dass aus Tirol Zuchtvieh exportiert werde, sei Tradition. Fleischrassen zu züchten, sei den Bauern aber nicht so einfach beizubringen gewesen.

Auch das „Goggei“, das Ei von Hühnern aus Freilandhaltung, sei in Tirol erst einmal skeptisch aufgenommen worden, habe sich jedoch mittlerweile etabliert. Die Nachfrage sei groß, immerhin 20 Prozent aller benötigten Eier werden in Tirol gelegt. Richtige Flops habe es in seiner Zeit bei der AMT nicht gegeben, erzählt Juen. Bewusstsein, Absatz und Wertschöpfung von Tiroler Lebensmitteln seien in den vergangenen Jahren aber ohne Zweifel stark gestiegen. Zudem sei das Sortiment von Lebensmitteln mit dem Gütesiegel „Qualität Tirol“ gewachsen. Von einem überschaubaren Angebot auf immerhin über 250 Lebensmittel. (ver)