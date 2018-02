Von Markus Stegmayr

Innsbruck – „Ich war der klassische Numerus-Clausus-Flüchtling“, lacht Andreas Hermann. Der Arbeitspsychologe kam ursprünglich wegen des Studiums nach Innsbruck. Er blieb und gründete zusammen mit Tobi Bayer zuerst das Unternehmen „Trigger Research“, das Anfang des Jahres 2017 in das Start-up „Business Beat“ eingegliedert wurde. „In Innsbruck gab es während der Gründungsphase von ,Trigger Research‘ einige Personen, die uns Türen geöffnet haben“, spricht der Gründer über die Motivation, Innsbruck statt das damals ebenfalls zur Diskussion stehende München zu wählen. Dass er die Landeshauptstadt schätzt, wird insgesamt schnell klar: „Innsbruck ist vor allem eine perfekte West-Ost-Achse und auch die Nord-Süd-Verbindung ist optimal.“

Nicht übersehen dürfe man auch, so der Unternehmer, dass mit der Standortagentur Tirol und dem IECT (Institute for Entrepreneurship Cambridge – Tirol) sehr gute Ansprechpartner für Start-ups vor Ort seien, die neuen Ideen sehr aufgeschlossen gegenüberstünden. Am Telefon mit deutschen Kunden jenseits des „Weißwurst-Äquators“ nehme er oft wahr, dass Innsbruck als Sitz des Unternehmens für einen gewissen „Wow-Effekt“ sorge. Dass er jetzt „dort lebt, wo andere Urlaub machen“, führt er noch als schönen Nebeneffekt an.

Doch der Mensch und schon gar ein Start-up-Unternehmen lebt nicht von der Schönheit eines Ortes allein. „Mir kommt vor, dass im Moment sehr viel im Aufbruch ist. Neue Player sind dazugekommen, was frischen Wind nach Innsbruck und Tirol bringt“, weiß Hermann vor allem Positives über die Start-up-Gegenwart zu berichten. Eine grundlegende Skepsis der Tiroler neuen Ideen gegenüber sieht er nicht: „Aus einem anfangs etwas distanzierten Verhältnis wird nur allzu oft ein nahes, freundschaftliches und partnerschaftliches Verhältnis mit unseren Kunden“, berichtet der Unternehmer. Punkten müsse man in Tirol aber vor allem durch Expertise. „Schließlich kennt hier jeder jeden, Weiterempfehlungen sind also für uns von enormer Wichtigkeit“, ergänzt Hermann.

Tirol ist aber für „Business Beat“ nicht der Nabel der Welt und ausschließlicher Markt. Die an sich einfache Idee, dem klassischen zwanzigseitigen Fragebogen etwas entgegenzusetzen, kommt im gesamten deutschsprachigen Raum an. Derzeit hat man knapp 400 Kunden und generiert mehrere 1000 Antworten pro Monat. Mittels einer Gratis- und Pro-Variante des Befragungs-Tools können unter anderem Mitarbeiter von Unternehmen ganz konkret befragt werden, was ihnen gefällt und was nicht. „Mit kurzen Fragen kann die Stimmung im Unternehmen gemessen und dessen Puls kontrolliert werden“, konkretisiert Hermann. Der Befragte kann sogleich nach der Beantwortung seine Meinung kundtun und schriftlich Veränderungswünsche oder auch Lob äußern. Die Intervalle sind kürzer als üblich. „Eine einfache Frage kann und soll zum Beispiel wöchentlich gestellt werden“, meint der Geschäftsführer.

Netzwerke gebe es in Tirol zur Genüge, man müsse sie nur suchen. Auch die nackten Zahlen der Unternehmensneugründungen zeigen Tirol mit 2766 Neugründungen im Jahr 2016 im soliden Mittelfeld mit einem Anteil von 6,8 Prozent österreichweit.

Kein Wunder also, dass sich der Informatiker Tobi Bayer und der Arbeitspsychologe Andreas Hermann mit „Business Beat“ in Tirol sehr wohl zu fühlen.