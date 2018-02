Holzgau – Einen gewaltigen Schritt weitergekommen ist man in Sachen „schnelles Internet“ im Lechtal. In Zusammenarbeit mit den Elektrizitätswerken Reutte (EWR), die in einem absehbaren Zeitraum einen zweiten „Versorgungsstrang“ ins Obere Lechtal realisieren werden, kann auch Glasfaser bis nach Steeg verlegt werden. Das spruchreife Projekt wurde in Holzgau den Entscheidungsträgern vorgestellt. Dabei wurden auch die Beschlüsse im Planungsverband „Oberes Lechtal“ gefasst. Vorangegangen war eine Studie, die auch vom EWR mitfinanziert wurde. Bei der Entscheidungsfindung war neben dem Internetzugang auch die Sicherung des Strombedarfs im ungünstigsten Fall relevant. Wetterkapriolen und Katastrophen haben schon zur Genüge gezeigt, dass die Sicherheit der Versorgung ein essenzielles Bedürfnis für die rund 5000 Einwohner und den Tourismus im Tal darstellt. Künftig sollen zwei unabhängige 30-kV-Leitungen bis Steeg dies gewährleisten. „Wir stehen voll hinter dem Projekt“, meint Christoph Hilz, Vorstand der EWR. Das Reuttener Unternehmen hat das Projekt vorgezogen, um damit einen Synergie-Effekt zu ermöglichen. Rund drei Millionen Euro werden dabei vom Energieversorger, sozusagen außertourlich als Vorlage, in die Hand genommen. „Die Versorgungsdichte im Tal kann damit noch einmal verbessert werden“, meint dazu Hilz. Das wissen die Entscheidungsträger im Lechtal durchaus zu schätzen.

Dem angepeilten Ziel der Vorgängerregierung in Wien, die mit der „Breitbandmilliarde“ für 2020 flächendeckend schnelles Internet für ganz Österreich versprochen hat, ist man im Lechtal näher gekommen. „Wir warten noch die Förderzusage des Bundes ab, dann wird es Besprechungen über Finanzierung mit dem Land geben und wenn alles glattgeht, werden wir im Frühjahr starten können“, hofft Planungsverbandsobmann BM Heiner Ginther. Die Hälfte der Kosten sollte der Bund tragen, weitere 25 Prozent vom Land kommen. Ein nicht zu unterschätzender Restbetrag wird bei den Gemeinden hängen bleiben.

Diese haben ihrerseits für die Bereitstellung der „Glasfaserinfrastruktur“ Sorge zu tragen. Hier sind die Vorbereitungen schon unterschiedlich gediehen. Das geht zum Beispiel von einer hervorragenden Erschließung in Vorderhornbach bis hin zu Gemeinden mit abgelegenen Ortsteilen, wo die Anschlüsse in weiterer Ferne liegen.

Der Startschuss für eine digitale Zukunft im Lechtal ist jedenfalls gefallen. (hni)