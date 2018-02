Landeck – Der Wirtschaft im Bezirk Landeck kräftig unter die Arme gegriffen hat das Land Tirol in den vergangenen drei Jahren: Laut LH Günther Platter flossen 12,4 Mio. Euro im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung innaufwärts. Seit 2015 konnten damit 129 neue Arbeitsplätze im Bezirk geschaffen und 1112 Jobs gesichert werden. Zu den Betrieben, die von der Kleinunternehmerförderung profitierten, zählt das Hotel Weisseespitze im Kaunertal. „Mit Hilfe einer Förderung kann der Betrieb in die Modernisierung der Infrastruktur und hier vor allem in die behindertengerechte Ausstattung investieren“, heißt es in der Mitteilung des Landes.

Ebenfalls positiv ist die Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt, die sich in der Landecker AMS-Bilanz zum Stichtag 31. Jänner spiegelt: Gegenüber dem Vorjahr sank die Arbeitslosigkeit um 9,1 Prozent. Das heißt, 1225 Personen waren auf Jobsuche vorgemerkt. „Den größten Rückgang der Arbeitslosigkeit haben wir im Bau- und Baunebengewerbe sowie im Tourismus“, weiß AMS-Leiter Günther Stürz. „Aber auch im Handel sowie bei den Büro- und Gesundheitsberufen haben wir mehr Nachfrage registriert.“ Bei den technischen Berufen hingegen war die Job-Nachfrage laut Stürz rückläufig. (TT, hwe)