Hall, Innsbruck – Unter dem Motto „Wo weniger wieder mehr ist“ erinnern die Grünen an ihr Tourismuskonzept 2030. „Tourismus muss ökologisch, ökonomisch und sozial sein“, erklärt Georg Kaltschmid. Er ist nicht nur grüner Landtagskandidat, sondern auch Hotelier aus Walchsee. Kaltschmid fordert mehr von jener Vielfalt, die es in Tirol mancherorts schon gibt. Tourismus, wie er etwa in den elf Bergsteigerdörfern schon betrieben wird. Er will mehr nachhaltige Betriebe, die etwa „das ganze Jahr denselben Zimmerpreis haben“.

Die Bettenauslastung liegt laut Tourismusbericht des Landes im Jahr 2016 bei 42,9 Prozent, sagt Angelika Hörmann vom Team der Grünen Wirtschaft. Ein Plus gebe es aber nicht im gehobenen Tourismussegment, sondern auf Campingplätzen (+11,4 Prozent), bei privaten Ferienwohnungen (+6,6 Prozent) und bei gewerblichen Ferienwohnungen (+5,7 Prozent).

Der Klimawandel sei ein Hauptargument, den Tourismus nachhaltiger zu gestalten. Zudem müsse die Wertschöpfung im Land bleiben, Arbeitsplätze in kleinstrukturierten Tourismusbetrieben müssten langfristig gesichert werden. Kritik üben die Grünen weiters an Seilbahnkonzepten, „Hotelwahnsinnsbauten“, Chaletdörfern und Hotelverkäufen an Investorenkonsortien. Und auch an anderen Parteien: Auch diese forderten immer wieder ein Umdenken im Tourismus, umgesetzt werde jedoch kaum etwas.

Auch die Fachgruppe Hotellerie der Wirtschaftskammer (WK) macht sich bei Tourismus-Stammtischen Gedanken zum Fremdenverkehr. Beim gestrigen Treffen in Innsbruck diskutierte Obmann Mario Gerber mit Tourismusexperten Andreas Braun über Strategien für Innsbruck und seine Feriendörfer. Gerber sieht die Branche in Innsbruck und Innsbruck-Land an sich gut aufgestellt, meinte allerdings: „Wir müssen die Aufenthaltsdauer und damit die Auslastung nachhaltig und ganzjährig steigern.“ Tourismus-Experte Andreas Braun kritisierte das „ungebremste“ Bettenwachstum, das „schlussendlich auf Kosten der Qualität“ gehe. Zudem forderte Braun einen radikalen Bürokratieabbau. Außerdem brauche es Chancengleichheit mit Online-Plattformen wie AirBnB. (ver, hu)