Von Christoph Blassnig

Anras – Ein kräftiger und groß gewachsener Mann ist Raimund Kollreider. Seine Hände sind vom täglichen Umgang mit Metall gezeichnet: ledrig und in einem Schwarzton, der zu den Furchen hin immer stärker ausgeprägt ist. Der linke Daumen ist merklich krumm. „Ein Hammerschlag. Doch das ist lange her”, sagt Raimund mit einem Lächeln im Gesicht.

Vor knapp zehn Jahren hat man den Schlosser, der in einem Metallunternehmen im Osttiroler Pustertal beruflich tätig ist und mit seiner Frau Sigrid und den drei erwachsenen Kindern unweit der Anraser Kirche wohnt, um eine Schmiedevorführung in der Adventzeit gebeten. Anfangs skeptisch, hat sich Raimund das notwendige Werkzeug besorgt und sich das Schmieden angeeignet. „Probieren geht über Studieren”, ist der Mann überzeugt. Aus der einmalig geplanten Vorführung ist sein Hobby geworden: „Und das soll es auch bleiben. Ich mag mich nicht festlegen lassen. So wie ich das hier mache, mache ich es gerne.“ Er legt die schwere Schürze an und legt neuen Brennstoff nach. Gebrochener Koks glüht auf der selbst konstruierten fahrbaren Feuerstelle, angefacht von einem Gebläse. Wie eine Theaterkulisse steht dahinter eine vierteilige Falttafel. Oben mittig ragt in metallenen Lettern der Schriftzug „Alte Schmiede” in den Himmel.

Mit der Feuerzange greift der Schmied ein glühendes, gut zehn Zentimeter langes Stück Flacheisen. Nach wenigen gefühlvollen Hammerschlägen zeigt sich bereits, was daraus werden wird: ein kleines Hufeisen. Auch Kerzenständer und dicke Nägel fertigt Raimund so vor den Augen seiner Zuschauer.

„Mir geht es darum zu zeigen, wie etwas entsteht”, erklärt Raimund. Er sei selbst neugierig und wolle auch immer erfahren, wie etwas funktioniert. „Und weil wir alle voneinander lernen können, erkläre ich gerne und lasse Interessierte selbst Hand anlegen.” So entstehen besondere Werkstücke und Glücksbringer. Mit Stahlstiften prägt Raimund Vornamen in das Eisen, das am Schluss mit einer Messingbürste den typischen Goldton erhält.

Mit seiner Frau Sigrid ist Raimund auch zu Märkten in der näheren und weiteren Umgebung unterwegs. „Das Staunen und die Begeisterung der Menschen gibt mir viel”, verrät er. Besonders Holländer, Italiener, aber auch Ukrainer zeigten sich richtig enthusiastisch, wenn sie dieses alte Handwerk vorgeführt bekämen. Inzwischen seien seine Kunstwerke auf allen Kontinenten der Welt vertreten: „Ein gutes Gefühl.“

Sigrid und ihre Tochter Miriam sind begeisterte Handarbeiterinnen. „Wir häkeln, filzen und probieren auch sonst viel aus.” Raimund sammelt seit dem letzten Jahr auch alte Balken und Schwemmholz für dekorative Objekte.

Immer wieder nehmen Leute über Facebook Kontakt auf und äußern ihre Wünsche. Türschilder und zuletzt auch eine große Feuerschale sind so entstanden und werden per Post verschickt. „Auf was die Leute alles kommen”, staunt Raimund immer wieder. „Ich lasse mir das dann durch den Kopf gehen, und wenn es mir machbar erscheint, fertige ich alles Mögliche an.”

Ein glücklicher Zufall hat dem selbst skibegeisterten Schmied einen Traum erfüllt, wie er sagt: „Vor vier Jahren habe ich den Damen beim Ski-Weltcup in Lienz persönlich meine Hufeisen überreichen dürfen.” Seither fertigt Raimund im Winter die Sieges­trophäen für die Ski-Damen und im Sommer jene für die Radrennfahrer des Giro del Trentino.