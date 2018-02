Von Miriam Hotter

Hopfgarten – Seit dem Jahr 2006 nimmt die Unesco traditionelle Handwerkstechniken und andere Traditionen ins immaterielle Kulturerbe auf. Damit sollen sie einerseits vor dem Vergessen bewahrt werden und andererseits am Leben erhalten bleiben. Dieses Ziel hat sich auch die Initiative „Netzwerk Handwerk“ gesteckt, ein EU-Leader-gefördertes Bildungsprojekt in den Bezirken Kitzbühel und Kufstein. „Wir möchten die Wichtigkeit des Handwerks aufzeigen“, sagte Obmann Rainer Höck. Deshalb lud die Initiative kürzlich in die Salvena in Hopfgarten zu einem Vortrag mit Heidrun Bichler-Ripfel. Sie ist die Leiterin des Instituts für angewandte Gewerbeforschung und Mitautorin einer Unesco-Studie mit dem Titel „Traditionelles Handwerk als immaterielles Kulturerbe und Wirtschaftsfaktor in Österreich“.

„Wir haben uns Handwerkstechniken angeschaut, die um 1950 zum Broterwerb gereicht haben, und welche Unternehmen es heute noch gibt“, führte Bichler-Ripfel in den Vortrag ein. Ihr Fazit: Viele Handwerksbetriebe von früher gibt es nicht mehr.

Eine Gefahr für das Überleben von Handwerkstechniken bestehe vor allem dann, wenn die Produkte woanders billiger zu erhalten sind. „Das Korbflechten gibt es in Österreich in der Qualität, wie es früher gemacht wurde, nicht mehr, nur noch im asiatischen Raum und in einer Region in Frankreich“, sagt die Studienautorin. Wenn also ein Handwerk wirtschaftlich unter Druck gerät, dann gebe es zwei Möglichkeiten: Entweder es verschwindet (wie etwa Kammmacher und Nadler) oder es findet seine Chance in der Nische. „Kerzenmacher und Seifensieder zum Beispiel punkten in Österreich immer noch durch Qualität und Individualisierung.“

Von den rund 330.000 Unternehmen österreichweit sind mit rund 151.000 fast die Hälfte dem traditionellen Handwerk zuzurechnen. Jedes dritte dieser Unternehmen ist laut Bichler-Ripfel ein Arbeitgeberunternehmen. Diese rund 50.000 Unternehmen beschäftigen insgesamt mehr als 537.000 Mitarbeiter und bilden jeden zweiten Lehrling in Österreich aus. „Da sieht man, welche wirtschaftliche Bedeutung das Handwerk hat.“

Die Bedeutung des Handwerks im Sinn einer gesellschaftlichen Wertschätzung sei allerdings verloren gegangen. Es sei an der Zeit, diesem Trend entgegenzuwirken. Dafür brauche es ein neues Selbstverständnis und Bewusstseinsbildung auf allen Ebenen. „Es wird sicher schwierig, dem amazonisierten Kaufverhalten der Kunden von heute entgegenzuwirken.“ Aber nicht nur der Online-Handel spiele in diesem Zusammenhang eine Rolle, sondern auch die fehlende Bereitschaft, zum Handwerker zu gehen. „Kunden, die einen Tisch kaufen möchten, gehen in der Regel zuerst ins Möbelhaus und nicht zum Tischler. Aber sie erhalten auch dort einen qualitativ hochwertigen Tisch zum selben Preis oder sogar günstiger“, ist Bichler-Ripfel überzeugt. „Die Leute aber haben verlernt, zum Handwerker zu gehen.“

Kann das eine Studie ändern? Laut Bichler-Ripfel dient die wissenschaftliche Untersuchung des traditionellen Handwerks dazu, sich Gehör in der Politik zu verschaffen, die es zum Beispiel ermöglichen kann, Anreize für Betriebe als Ausbildungsbetrieb zu schaffen oder Bürokratie einzudämmen sowie Investitionsvorhaben zu unterstützen.

Als gelungene Initiative nennt sie den Werkraum Bregenzerwald, der verschiedene Handwerksbetriebe unter einem Dach vereint. Der Verein bietet als Service für mittlerweile knapp 90 Mitglieder Hilfestellung in den Bereichen Vermarktung, Vernetzung, Produkt- und De­signinnovation sowie Aus- und Weiterbildung an.