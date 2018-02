Zirl – Geplant ist das neue Gewerbegebiet „Zirler Wiesen“ im Südwesten der Marktgemeinde seit Jahren, nach dem jüngsten Sondergemeinderat rückt die Umsetzung nun ein großes Stück näher. „Die Sitzung war nötig, um grundsätzliche Beschlüsse zu fassen“, erklärt BM Thomas Öfner (Für Zirl) – und zwar dringliche: Denn die von der Gemeinde ausverhandelten Optionsverträge mit den Eigentümern im Bereich Zirler Wiesen, die ihre Grundstücke verkaufen wollen, laufen Ende Mai aus. „Und die Gemeinde kann die Optionen aus finanziellen Gründen nicht selbst ziehen.“

Daher wurde Öfner vom Gemeinderat nach intensiven Diskussionen letztlich einstimmig ermächtigt, die Optionen an drei Hauptpartner – nämlich die Firmen Swietelsky, Kufgem und Ploberger – weiterzugeben. Dies betrifft Flächen von insgesamt ca. 11.000 Quadratmetern netto, auf denen sich die drei Investoren selbst ansiedeln wollen. Was die Restflächen (rund 5000 Quadratmeter netto) betrifft, gebe es einen weiteren Investor, „der jedenfalls bereit wäre, sie zu kaufen“, so Öfner, „aber ohne, dass wir konkret wissen, was dort realisiert wird“. Der Gemeinderat sei daher der Meinung gewesen, dass man diese Restflächen „nicht einfach pauschal an einen Investor vergeben“ solle. Stattdessen habe man sich darauf geeinigt, dass rasch weiterverhandelt werden soll – auch mit anderen Firmen, die sich ansiedeln wollen.

Vize-BM Victoria Rausch und GR Karl Neurauter von der Liste „Zirl Aktiv“ übten in diesem Zusammenhang harsche Kritik: Sie orten „fehlende Kommunikation“, nicht nur mit dem Gemeinderat, sondern insbesondere auch „mit den vielen Interessenten, die Flächen im Gewerbegebiet nützen wollen“ und von Öfner und dem zuständigen Projektmanager seit Monaten „in der Warteschleife hängen gelassen“ worden seien.

Für intensive Diskussionen sorgte auch das Thema Bauhöhen: Am Ende fasste der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss, für das geplante Bürogebäude der Firma Swietelsky eine Bauhöhe von 20 Metern zuzulassen. Öfner hatte vorgeschlagen, dies generell gleich für die Baubereiche aller drei Hauptpartner zu beschließen. „Das wollte der Gemeinderat so pauschal nicht“, sagt Öfner.

Was die Weitergabe der Optionsverträge betrifft, benötige es nun noch die entsprechende rechtliche Aufarbeitung. Zudem seien im laufenden Baulandumlegungsverfahren noch Details zu klären. Dazu gebe es bereits morgen Mittwoch einen Gesprächstermin beim Land. Ziel sei es, mit allen Beteiligten eine Umwidmungsvereinbarung zu finden. „Fertig ist etwas erst, wenn es fertig ist“, bilanziert Öfner, aber es gebe nun „sehr gute Voraussetzungen“ für die Umsetzung des Gewerbegebiets – „dank der drei Partner, die uns seit Monaten die Stange halten“.

Auch „Zirl Aktiv“ zeigte sich letztlich „erleichtert“, dass das Gewerbegebiet „nach zwei Jahren Arbeit unter neuer Führung doch noch aufzugehen scheint“. Zugleich sei man „gespannt“, welche Firmen Öfner als Interessenten präsentieren werde, hier fehle es an Transparenz. (md)