Von Max Strozzi

Jenbach – Bereits im vergangenen November verdichteten sich die Hinweise auf einen möglichen Verkauf des Gasmotorenherstellers GE Jenbacher, nachdem der US-Mutterkonzern General Electric schwer unter Druck geraten war – die TT berichtete. Inzwischen soll die Investmentbank Citigroup bereits mit dem Verkaufsprozess der Gasmotorensparte von General Electric beauftragt worden sein, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Zu der Sparte gehört neben dem Werk in Jenbach mit 1600 Beschäftigten auch das Werk in Waukesha im US-amerikanischen Bundesstaat Wisconsin. Der Wert des Geschäftsbereichs wird auf bis zu 2 Mrd. Dollar (1,6 Mrd. Euro) geschätzt. Eine GE-Sprecherin lehnte gegenüber der Nachrichtenagentur eine Stellungnahme ab, von Citigroup sei zunächst keine Antwort gekommen.

In Jenbach ist die Unsicherheit jedenfalls unüberhörbar. Das Betriebsrats-Sekretariat von GE Jenbacher teilte gestern auf telefonische TT-Anfrage mit, dass die Betriebsräte rund um die Uhr auf Terminen seien und man keine Zeit habe, mit Medien zu sprechen. Arbeiterbetriebsrat Patrik Tirof, gleichzeitig Tirols Landesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft Pro-Ge, war gestern auch am Handy für die TT nicht erreichbar. Zuvor hatte Tirof gegenüber dem Industriemagazin die Informationspolitik des Mutterkonzerns heftig kritisiert. „Sogar unsere Geschäftsführung musste diese Nachricht aus der Zeitung erfahren“, wurde Tirof zitiert. Dass es das Jenbacher Werk treffen soll, stoße auf Unverständnis, der Firma gehe es blendend. Die Umsätze würden sich kontinuierlich zwischen 1,5 und zwei Milliarden Euro bewegen, wird der Arbeiterbetriebsrat weiter zitiert. Gleichzeitig räumte er ein, dass die Sparte schon bessere Zeiten gesehen habe. Jenbach schreibe aber seit Jahren schwarze Zahlen, für heuer rechne man mit 1500 Neuanlagen und 500 Reparaturanlagen – das sei ein neuer Rekord.

Der US-Mischkonzern General Electric steht jedenfalls seit geraumer Zeit unter Reformdruck. Konzernchef John Flannery, seit vergangenen Sommer im Amt, hatte bereits im Herbst angekündigt, Unternehmensteile im Wert von mehr als 20 Milliarden Dollar (17 Mrd. Euro) zu verkaufen. Ende Oktober bezeichnete er die Geschäftszahlen des Konzerns als „fürchterlich“ und „inakzeptabel“. Der Gewinn der Energiesparte GE Power, zu der auch GE Jenbacher gehört, war demnach mit 611 Mio. Dollar um mehr als die Hälfte eingebrochen. Im 4. Quartal schrieb der GE-Konzern 10 Mrd. Dollar Verlust.

Das Werk in Jenbach hat eine lange Geschichte hinter sich. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der damalige Hochofenbetrieb eingestellt und auf eine reine Maschinenfabrik umgestellt. 1948 begann man, serienmäßig Dieselmotoren herzustellen. 1959 wurde die Jenbacher Werke AG gegründet, sukzessive ging das Unternehmen mehrheitlich in den Besitz der Creditanstalt (CA) über. 1989 wurde die Jenbacher AG mehrheitlich an Auricon verkauft. Die verlustreiche Eisenbahnsparte Integral wurde 2001 an Connex abgestoßen. Der Rest der Jenbacher Werke wurde schließlich 2002/2003 vom US-Industriegiganten General Electric geschluckt.