Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Anstatt die Schulbank zu drücken, wagten am Montag über 100 Schüler den Schritt in die Selbstständigkeit. Mit kreativen Ideen, Mut und dem Willen, die eigenen Produkte an die Kunden zu verkaufen, zeigten die Schüler, dass Wirtschaft Spaß machen kann.

Seit Wochen beschäftigten sich die Schüler der Neuen Mittelschulen Achensee, Schwaz und Vomp-Stans mit dem Thema Wirtschaft. Dabei haben sie gelernt, wie Unternehmen entstehen, was Umsatz oder Gewinn bedeutet und wie Werbung wirken kann. Die Initiative „KiWi – Kinder entdecken Wirtschaft“ konnten die Schüler ihr Wissen in der WK Schwaz dann auch in die Realität umsetzen.

„Wir haben gelernt, dass man für den Handel einen Gewerbeschein benötigt. Und dann haben wir auch noch einen Mietvertrag abgeschlossen, um unseren Stand eröffnen zu können“, sagt Laura aus Achenkirch. Das sei „ganz schön schwierig“ gewesen für die Jungunternehmerin, aber die Freude beim Verkaufen und Werbungmachen wiege das alles auf. „Besonders beim Schlussverkauf ist nochmal viel weggegangen. Das hat richtig Spaß gemacht“, erzählt Leann.

Insgesamt 23 Verkaufsstände wurden in der WK Schwaz eröffnet. Die Schüler legten sich ins Zeug, um ihre Produkte zu verkaufen, und waren mit viel Engagement dabei. Sie dekorierten ihr Unternehmen, backten Muffins, ließen sich kreative Verkaufsideen einfallen und sorgten mit ausgefallener Werbung für ausverkaufte Stände.