Von Simone Tschol

Reutte – Um sich mit Praktikern vor Ort auszutauschen, lud der Obmann der Fachgruppe Hotellerie in der Wirtschaftskammer kürzlich zum ersten Reuttener Tourismusstammtisch. Eineinhalb Stunden wurden die Anliegen und Probleme der Branche diskutiert.

Grundsätzlich sei die Stimmung gut, fasst Hotelier und Seilbahner Franz Dengg zusammen: „Der frühe Wintereinbruch hat uns geholfen und für volle Betten gesorgt. Auch die Buchungslage über Ostern ist vielversprechend.“

Knapp 1,6 Millionen Nächtigungen zählt der Bezirk im Winter, inklusive Sommersaison sind es bereits 3,4 Millionen. Mario Gerber: „Der Bezirk befindet sich auf einem guten Weg. Aber auch hier gelte es, die Gesinnung dorthin zu bringen, wo sie hingehöre. Dazu gehöre vor allem die Werbung nach innen. Gerber: „Wir müssen neben dem Gast auch die Einheimischen auf unserem Weg mitnehmen. Wir brauchen die Bevölkerung, um den Gästen Gastfreundschaft bieten zu können“, regt Gerber ein verstärktes Maßnahmenprogramm für die Bevölkerung an. Dann, und davon ist der Hotellerie-Obmann überzeugt, habe auch der Fachkräftemangel ein Ende. „Wir müssen umdenken und attraktive Ausbildungsmodelle schaffen. Das würde sicher viele junge Leute begeistern. Tourismusarbeit muss wieder sexy sein. Es muss cool sein, im Tourismus zu arbeiten.“

Franz Dengg seinerseits erwartet sich, dass die Politiker „endlich handeln“, was den Ausbau der Verkehrsanbindung betrifft: „Ich will jetzt hier keine Tunneldiskussion führen. Aber die Politik muss eine Lösung finden. Vom Kühtai bis St. Anton haben wir 150.000 Gästebetten. Die derzeitigen Stauzeiten sind reinste Negativwerbung.“ Auch in Sachen Golfplatzausbau im Ehrwalder Moos findet Dengg klare Worte. „Wir brauchen ein klares Konzept, dass man den 9-Loch-Platz auf 18 Loch erweitern kann. Wir müssen wieder normal denken. Wir wollen ja unsere Umwelt auch nicht zerstören. Da würden wir uns ja den Ast, auf dem wir sitzen, selbst abschneiden.“

Für Gerber ist klar: „Der Qualitätstourismus wird als Sieger hervorgehen, und das nicht nur in der 5-Sterne-Hotellerie. Das beginnt schon beim Privatzimmervermieter. Und Tirol ist dafür perfekt. Wir haben eine schöne Natur und tolle Kulinarik. Und wir wissen aus Generationen heraus, was der Gast will.“