Von Michael Mader

Kufstein – Kinder entdecken Wirtschaft (KiWi) ist ein Projekt der Wirtschaftskammer, das auch im Bezirk Kufstein schon seit Jahren erfolgreich durchgeführt wird. Dabei müssen die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen in die Praxis umsetzen und in den Räumen der Wirtschaftskammer ein eigenes Unternehmen gründen. An den insgesamt 21 selbst dekorierten Verkaufsständen wurden die zuvor eingekauften Waren am Dienstagvormittag dann zum Verkauf angeboten. Die Schüler der Volksschulen Kirchbichl, Kufstein Sparchen und Zell, Radfeld und Scheffau waren mit Feuereifer bei der Sache. KiWi-Spielgeld wurde aber auch für Musikvorführungen sowie für Kaffee und Kuchen eingenommen. Unterstützung erhielten die kleinen Kaufleute dabei von Schülern der Höheren Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe in Kufstein, von ihren Lehrpersonen und von Experten der Wirtschaftskammer.

Schon zuvor haben sich die Volksschüler im Unterricht mit den wichtigsten Fragen beschäftigt: Was ist Wirtschaft und wie funktioniert sie? Wie entsteht ein Unternehmen, was ist Umsatz und Gewinn und wie wirkt Werbung? Das waren nur einige der Fragen, deren Antworten gemeinsam erarbeitet werden mussten.

So mancher Volksschüler erwies sich bei der Veranstaltung in der Wirtschaftskammer als wahres Verkaufstalent: „Kaufen Sie bei mir, wir haben nicht nur die schöneren Waren als unsere Konkurrenten, wir sind auch noch günstiger“, hieß es so manches Mal am KiWi-Marktplatz.

Nachdem es in der Wirtschaft natürlich auch um Wettbewerb geht, wurden die Stände von einer geheimen Jury begutachtet und die Umsätze kontrolliert. Gewonnen haben am Schluss alle Teilnehmer – sie wurden dafür mit der KiWi-Medaille ausgezeichnet.

Bezirkskammerobmann Martin Hirner brach im Zuge der Veranstaltung erneut eine Lanze für die Lehre: „Auch viele große Unternehmen fördern beispielsweise die Lehre mit Matura.“