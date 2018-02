Von Helmut Wenzel

Landeck – Mit einem gepflegten Ortsbild hatten die drei seit Jahren verwaisten Land­ecker Conti-Häuser nichts zu tun. „Sie waren uns lange genug ein Dorn im Auge“, bemerkte Bürgermeister Wolfgang Jörg. Seit dieser Woche sind sie verschwunden. Ein Bagger räumt den Bauschutt vom Grundstück. Unweit davon befindet sich der Land­ecker Pendlerparkplatz.

Es ist in Summe eine 7500 Quadratmeter große Immobilie innerhalb der Kernzone von Landeck. Die Stadt kaufte sie voriges Jahr der Donau Chemie zum Preis von 2,5 Mio. Euro ab – die TT berichtete. „Es ist ein Schlüsselgrundstück. Bestens geeignet für die Weiterentwicklung der Stadt und des Ortsbildes“, sagte VBM Thomas Hittler, Obmann des Planungsausschusses. Ein Deal mit der Tiwag zwecks Grundzusammenlegung sei inzwischen unter Dach und Fach.

Keine Einigung konnte hingegen mit einem privaten Grundbesitzer gefunden werden, dem eine Teilfläche gehört. Vor diesem Hintergrund ist 2015 das Sparmarkt- und Hervis-Projekt gescheitert.

Wie soll der zentrumsnahe Standort künftig genutzt werden? „Ideen gibt es viele. Langfristig streben wir eine gewerbliche Nutzung an“, sagte Hittler am Dienstag. Wohnbau hingegen schließt er weitgehend aus. Sehr wohl könne er sich eine attraktive Handels- und Gewerbezone vorstellen. „Wichtig ist, dass das Gesamtkonzept zur Weiterentwicklung unserer Stadt passt, vor einem Schnellschuss warne ich“, so der Vizebürgermeister. Beim Gesamtkonzept – im Umfeld der Immobilie – müssten auch die Erweiterungspläne des Landecker Handelsbetriebes Gebrüder Kofler berücksichtigt werden. Geschäftsführer Martin Kofler stellte auf TT-Anfrage klar: „Mit dem Pendlerparkplatz haben wir sicher nichts zu tun.“ Derzeit habe man mit dem Aufbau des Firmenstandortes in Zams-Ost genug Arbeit. Das Projekt Einkaufszentrum in Landeck liege in weiter Ferne.

Zurück zur Gegenwart: Auf dem Platz, wo die drei Conti-Häuser der Spitzhacke zum Opfer fielen, entstehen zusätzliche Parkflächen. Von der neuen Parkraumbewirtschaftung der Stadt erwarte man sich mehr Einnahmen. „Bisher warf der Pendlerparkplatz monatlich nur einige tausend Euro ab. Künftig müssen Dauerparker ein Monatsticket zum Preis von 14 Euro haben“, schildert der Planungsreferent.