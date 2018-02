Von Alexander Paschinger

Tarrenz – „Wir haben alles probiert, alles diskutiert – aber so viel Kaufmann muss man sein.“ Marcus Wörle zuckt mit den Schultern. Am 28. Februar wird „Der Wörle“ zum letzten Mal seine Türe öffnen. Danach ist Schluss mit einem der ganz wenigen privaten Lebensmittelhändler in Tirol. Und für den ersten Postpartner des Landes. 2002 hatte er die Zusatzaufgabe übernommen.

Für Tarrenz geht damit eine inzwischen 112-jährige Unternehmensgeschichte zu Ende. „Aufgrund der riesigen Konkurrenz“, sagt Wörle und zählt all die Lebensmittelgeschäfte in der näheren Umgebung auf, die seinem Geschäft das Leben schwergemacht haben. „Viele Tarrenzer arbeiten in Imst und erledigen ihre Einkäufe gleich dort. Andere fahren extra dorthin. Die meisten sind ja mobil“, erklärt sich Wörle die stetige Entwicklung nach unten.

Dabei habe er sehr viel versucht. Seit gut 15 Jahren überlegte er, wie das Geschäft zusätzliche Kunden bekommen könnte. Ein erster Frequenzbringer war eben 2002 die Postpartnerschaft. Dann bot er Lotto an und auch Zigaretten. Auch mit der regionalen Lebensmittelschiene versuchte „der Wörle“ eine Stammkundschaft an sich zu binden. Das Ganze brachte „natürlich auch treue Kunden – letztlich sind wir aber einfach zu nahe an Imst“.

15 Jahre lang war Marcus Wörle auch Obmann des Lebensmittelhandels in der Tiroler Wirtschaftskammer. Als solcher ahnte und erkannte er natürlich die allgemeine Entwicklung, die den Lebensmittelhandel „immer mehr zu einem Kampf der Giganten“ werden ließ. „Das“, sagt Wörle, „habe ich immer gepredigt – aber gehört hat man nicht auf mich.“ Und so „gibt es inzwischen in Imst keinen privaten Lebensmittelhändler mehr“.

Er selbst ist bereits in der Pension und auch aus gesundheitlichen Gründen kann er nicht mehr weitermachen. Auch in der Familie sei niemand bereit, das Geschäft weiterzuführen. Was eben nun zur Schließung am 28. Februar führen wird. „Und in einem halben Jahr wird keiner mehr darüber reden“, vermutet er.

Für Tarrenz bedeutet das natürlich „wieder ein leeres Haus im Zentrum“, moniert BM Rudolf Köll. Auch wenn seit vielen Jahren über das Aus für das Lebensmittelgeschäft spekuliert wurde: „Das Ende kommt jetzt doch etwas kurzfristig.“ Der Dorfchef überlegt vor allem auch in Richtung Postpartnerschaft. „Da führen wir derzeit einige Gespräche“, sagt Köll. Drei mögliche Standorte fasst er dafür ins Auge: „Entweder die Tabaktrafik, die Tankstelle oder der MPreis.“