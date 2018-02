Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Wenige Wochen nach Weihnachten kommt für viele das böse Erwachen. Ein Handyvertrag, der vor den Feiertagen neu abgeschlossen wurde. Dazu ein neuer Laptop, der dank eines unwiderstehlichen – weil zinsfreien – Finanzierungsangebotes des Elektrohändlers gekauft werden konnte. Diese monatlichen Zusatzkosten schlagen jetzt zu Buche und verschärfen die finanzielle Notlage der Betroffenen zusätzlich. Die große Schuldenlast drückt so schwer, dass die Betroffenen jetzt Hilfe suchen, wie Thomas Pachl, Geschäftsführer der Schuldenberatung Tirol, weiß. Entsprechend gefragt ist dieser Tage auch seine Beratungseinrichtung.

Doch nicht nur die Auswirkungen des Weihnachtskaufrausches, sondern auch die mit Herbst des vergangenen Jahres in Kraft getretene Privatkonkursreform sorgt derzeit für einen Ansturm auf die Schuldenberatung. Eine wesentliche Neuerung dabei: Es gibt keine Mindestquote mehr für die Schuldenregulierung und die Verfahrensdauer im Abschöpfungsverfahren wurde von sieben auf fünf Jahre verkürzt. Der Weg in den Privatkonkurs und zu einem schuldenfreien Leben wurde damit vereinfacht und beschleunigt. „Im zweiten Halbjahr des Vorjahres haben wir deshalb um 20 Prozent mehr Erstgesprächstermine gehabt. Inzwischen verzeichnen wir einen Anstieg von 25 Prozent“, sagt Pachl. Damit gerät die Schuldenberatung an die Grenzen ihrer Kapazitäten. „Unser Ziel ist es, spätestens drei Monate nach dem Erstgespräch einen Beratungstermin anbieten zu können“, erklärt Pachl. Allerdings falle es angesichts der Nachfrage immer schwerer, das einzuhalten. „Auf der einen Seite bräuchten wir zusätzliche Ressourcen, aber auch die Gerichte. Denn sonst kommen die mit den Abwicklungen nicht mehr nach“, so Pachl. Mit zehn Vollzeitkräften habe man etwa 3500 Klien­tenkontakte im Jahr und schaffe 600 Gesamtsanierungen.

Rund die Hälfte der Menschen, die bei der Schuldenberatung Tirol Hilfe suchen, ist maximal 35 Jahre alt. Pachl spricht sich daher dafür aus, eine Offensive zu starten und bereits in den Schulen mit einem Fach „Finanzbildung“ die jungen Leute zu sensibilisieren.