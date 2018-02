Von Max Strozzi

Jenbach – Nachdem sich zuletzt die Hinweise auf einen möglichen Verkauf der Gasmotorenherstellers GE Jenbacher verdichtet haben, fordert der Betriebsrat in Jenbach von der Unternehmensspitze Informationen ein. „Wir erwarten von der Geschäftsführung eine Klarstellung zu den jüngsten Berichten“, sagte Roland Eitzinger, Betriebsausschussvorsitzender bei GE Jenbacher, gestern gegenüber der TT. „Wir gehen derzeit davon aus, dass es nur Gerüchte sind. Für uns ist es aber enorm wichtig, dass Klarheit herrscht.“ Für gestern Abend war ein Gespräch des Betriebsrats mit GE-Jenbacher-Chef Carlos Lange anberaumt, um Näheres zu erfahren. Aus den Räumlichkeiten der Tiroler Gewerkschaft hieß es gestern kryptisch, man sei in Gespräche eingebunden.

Wie berichtet, will die Nachrichtenagentur Reuters erfahren haben, dass der US-Mischkonzern General Electric den Verkausprozess der Gasmotorensparte, zu der auch das Werk in Jenbach mit 1600 Mitarbeitern zählt, eingeleitet habe. Bereits im vergangenen November wurde kräftig über einen möglichen Verkauf des Werks in Jenbach spekuliert. Grund dafür waren schlechte Zahlen des GE-Konzerns, woraufhin Neo-Konzernchef John Flannery angekündigt hatte, sich von Unternehmensteilen zu trennen, ohne aber nähere Details bekannt zu geben.

Das Tiroler Gasmotorenwerk habe dagegen ein erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich, betonte gestern eine GE-Sprecherin. Man habe ein Umsatzplus im zweistelligen Prozentbereich erwirtschaftet. Zu den Berichten eines möglichen Verkaufs hieß es seitens GE Jenbacher, dass es bisher keine diesbezügliche Ankündigung aus den USA gebe und man Spekulationen generell nicht kommentiere.