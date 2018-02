Kufstein – Die Tiroler Unternehmensgruppe Pirlo mit Hauptsitz in Kufstein hat mit 1. Februar die „Assets“ der Firma „A. B. Nicklaus“ aus dem deutschen Wesendorf übernommen. Nicklaus war vor allem auf Spezialverpackungslösungen aus Weißblech für die Bauchemie sowie den Straßenbau spezialisiert. Mit sechs Mitarbeitern erzielte das Unternehmen aus Niedersachsen zuletzt einen Jahresumsatz von knapp über einer Mio. Euro. Pirlo wird die ehemals bei Nicklaus hergestellten Spezialprodukte zukünftig an seinen Standorten in Korneuburg und Pionki (Polen) fertigen, so das Kufsteiner Unternehmen in einer Aussendung am Dienstag.

Pirlo stellt Verpackungen aus Metall (Dosen) und Kunststoff her. Die Unternehmensgruppe hat weitere Standorte in Niederösterreich und Polen. Die Pirlo-Unternehmensgruppe erwirtschaftet in den vier Tochtergesellschaften mit insgesamt etwa 450 Mitarbeitern einen Jahresumsatz von circa 75 Mio. Euro. (TT)