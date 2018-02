Lienz — Neben dem Kaufhaus befinden sich in Lienz zwei weitere Großprojekte in der Warteschleife: einerseits das Mobilitätszentrum, das den Bahnhof in eine Verkehrsdrehscheibe verwandeln soll. Und andererseits das alte Postgebäude. Die Pletzergruppe will dort ein Einkaufs- und Bürohaus inklusive Hotel realisieren. Bahnhof und Post liegen vis-à-vis voneinander an der B100.

Eigentlich wollte die Pletzergruppe schon im Herbst 2017 mit den Arbeiten beginnen. Doch bis heute ist noch nicht klar, wie die Ab- und Auffahrt zur Tiefgarage in die bestehenden Flächen eingebunden werden soll. „Wir würden dadurch Parkplätze an der Oberfläche verlieren", ist die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Blanik skeptisch angesichts der bisherigen Vorschläge.

„Über die Zufahrt zur Garage sind wir mit der Stadtgemeinde in Gesprächen", sagt Seniorchef Anton Pletzer. „Nach den Landtagswahlen wollen wir das endgültig regeln." Die Pletzergruppe hofft auf eine Baugenehmigung im Frühjahr oder Sommer und will dann umgehend beginnen.

Es soll auch eine Abstimmung mit dem Bahnhofs-projekt geben. Da ist der Start noch im Jahr 2018 fällig, 2019 wird das Areal zu einer riesigen Baustelle. Bund, Gemeinde und Land tragen das Projekt, zu dem sich LH Platter bei seinem Lienz-Besuch am Mittwoch ausdrücklich bekannte. (co)