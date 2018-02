Das Innsbruck Marketing ist bekannt für die Organisation der innsbruck@night, des Bergsilvesters und anderer Events. Welche Aufgaben hat es noch?

Bernhard Vettorazzi: Wir widmen uns drei Aufgabenfeldern: Der Markenkommunikation, dem Eventmanagement und dem Standortmarketing. Bei Letzterem geht es darum, wie man den Wirtschaftsstandort Innsbruck attraktiv hält. Das machen wir gemeinsam mit unseren Partnern, den Kaufleutevereinigungen, der Wirtschaftskammer und der Stadt. Beim Eventmanagement agieren wir als Veranstalter und Unterstützer gleichermaßen. Die Events dienen zur Image- und Frequenzgenerierung. Bei der Markenkommunikation, dem jüngsten Bereich, geht es um die Positionierungs- bzw. Kommunikationsstrategie der Stadt.

Städte konkurrieren um Investoren und Unternehmen. Wie kann sich Innsbruck in diesem Wettbewerb behaupten?

Vettorazzi: Innsbruck behauptet sich in diesem Wettbewerb sehr gut. Allerdings müssen wir uns laufend auf neue Herausforderungen einstellen. Ich denke da zum Beispiel an die Digitalisierung. Innsbruck hat viele Aufgaben erledigt und die Infrastruktur auf den letzten Stand gebracht. Eine weitere Herausforderung bildet die hohe Konzentration an Einzelhandelsverkaufsfläche. Die Verkaufsfläche im stationären Handel in der Landeshauptstadt beträgt 270.000 m². Der Handel kann nicht nur von den Bewohnern der Stadt leben, wir brauchen auch Kunden von außerhalb. Daher muss das Innsbruck Marketing den Shoppingstandort auch in den benachbarten Regionen positionieren.

Wie viel Kaufkraft braucht es von außerhalb?

Vettorazzi: Eine aussagefähige Kennzahl vermittelt hier die Einzelhandelszentralität, die in Innsbruck rund 150 beträgt, d.h. es fließt wesentlich mehr Kaufkraft in die Stadt als vice versa. Ein Ergebnis des Markenprozesses war die Überlegung, Innsbruck auch als Shoppingdestination bekannter zu machen, deshalb wurde die innsbruck@night ins Leben gerufen, die heuer bereits zum 8. Mal stattfindet und schon seit Beginn die größte Shoppingnight Österreichs mit 600 beteiligten Unternehmen darstellt.

Es gibt auch den Event „Ganz Innsbruck tanzt", der vom Innenstadtverein organisiert wird. Man hört, dass hier noch enger kooperiert werden soll?

Vettorazzi: Die Zusammenarbeit ist gut, wir führen mit dem Innenstadtverein laufend Gespräche hinsichtlich des Optimierungspotenzials. Letztlich ist dem Kunden egal, wer die Veranstaltung organisiert. Er möchte einen tollen Event mit einem einzigartigen Einkaufserlebnis erfahren.

Wenn man ein paar Schritte aus der Innenstadt rausgeht, stößt man schon auf Nebenlagen, die unter Druck kommen. Wie kann man dort helfen?

Vettorazzi: Der internationale Trend, dass die Zentren immer kleiner werden, macht auch vor Innsbruck nicht Halt. Laufende österreichweite Frequenzmessungen bestätigen zwar, dass die Maria-Theresien-Straße die zweitmeistfrequentierte Straße Österreichs bildet. Allerdings müssen die Frequenzströme verteilt werden. Wir sind gefordert, gemeinsam mit der Politik, z. B. durch Events oder städteplanerische Vorhaben Akzente zu setzen. Dies ist beispielsweise bei der Gestaltung des Wiltener Platzls oder der Meraner Straße gelungen. Denn dort, wo der Aufenthaltsraum attraktiv ist, da ist auch Frequenz. Innsbruck ist in der glücklichen Lage, dass nur rund 3,5 % der Handelsflächen als Leerstand zu verzeichnen sind. Noch stimmt auch der Branchenmix, der durch inhabergeführte Familienunternehmen mitgeprägt ist. Doch diese Unternehmen haben oft keinen Nachfolger. Wir müssen versuchen, diese Firmen rechtzeitig zu unterstützen und zu begleiten. Denn weder Innsbrucks Bürger noch Gäste wollen einen Einheitsbrei an Geschäften, der durch internationale Ketten geprägt wird und so austauschbar ist.

Das Gespräch führte Frank Tschoner