St. Johann in Tirol – Der Holzkonzern Egger mit Sitz in St. Johann beabsichtigt die Emission einer tief nachrangigen Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit der Emittentin nach fünf Jahren. Dies teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Aussendung mit. Egger strebe ein Volumen zumindest im unteren dreistelligen Millionen-Bereich an, hieß es.

Die Emission richte sich mit einem Mindestzeichnungsvolumen von 100.000 Euro ausschließlich an institutionelle Investoren. Ein „Retailangebot“ werde nicht erfolgen. Der Emissionserlös soll der allgemeinen Unternehmensfinanzierung inklusive aktueller und künftiger Investitionsprojekte sowie der Optimierung der Finanzierungsstruktur - inklusive der Stärkung der Eigenmittelbasis - dienen.

Das tatsächliche Emissionsvolumen sowie die Details der Transaktion, wie der Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon sollen im Anschluss an eine viertägige Investoren-Roadshow basierend auf den jeweils geltenden Marktbedingungen im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt werden. Die Emission soll voraussichtlich im März 2018 abgeschlossen werden.