Niederndorf – Im ersten Moment wollen es viele Niederndorfer gar nicht wahrhaben: Die Meldung, dass einer der Leitbetriebe im Ort in wenigen Monaten die Türen schließen wird, schlägt wie eine Bombe ein. Die Mitarbeiter mussten Anfang der Woche unvorbereitet zur Kenntnis nehmen, dass ihre Jobs längstens bis Ende des Jahres bestehen. Rund 80 Prozent der rund 230 Angestellten sind Tiroler, der Rest pendelt aus Bayern ein. Sie sehen einer nun ungewissen Zukunft entgegen. Derzeit wird im Unternehmen zusammen mit der Gewerkschaft ein Sozialplan ausgearbeitet, Ergebnisse soll es bis Ende April geben, sagt Kathrein-Sprecherin Katharina Martin.

„Das hätte ich mir nie gedacht“, sagt Hermann Fechter, der das SPAR-Geschäft im Ort betreibt. Für ihn gehen auch Kunden verloren, „es haben immer wieder Kath­rein-Mitarbeiter bei mir eingekauft“, sagt er. Genauso erstaunt zeigt sich die junge Verkäuferin Anita Duregger beim Bichlbäck.

„Das ist bitter“, meint der Niederndorfer Bürgermeister Christian Ritzer. Dabei schien es, als ob der seit rund 20 Jahren anhaltende Aufwärtstrend bei Kathrein weitergehen würde. Der verstorbene Konzernchef Anton Kathrein war damals voll des Lobes für die Tiroler, für ihre Flexibilität und ihr Entgegenkommen bei Genehmigungen. Kathrein wuchs beständig in Niederndorf, wurde zum Magneten für andere Betriebe und ließ die Kommunalsteuer sprudeln. Rund ein Viertel der Einnahmen aus diesem Titel flossen vom bayerischen Hersteller von Kommunikationstechnik in die Gemeindekasse, rund 200.000 Euro. Daher gilt Ritzers Sorge nicht nur den Angestellten, „da sind ja viele junge Menschen dabei, aber auch ältere, die nur noch schwer einen Job bekommen“, sondern auch der Gemeinde.

„Wir brauchen die Hilfe des Landes, um den Standort zu erhalten.“ Was mit den Grundstücken der Firma passiert, sei noch nicht entschieden, heißt es aus der Konzernzentrale. Klar ist allerdings, dass der Firmen­standort bis spätestens Ende des Jahres geschlossen wird. Sämtliche Bereiche, Produktion, Fertigung, aber auch Verwaltung und Forschung werden abgesiedelt. Mobilfunkantennen werden künftig in Rumänien und Mexiko, Line Devices und Antennenfilter in China hergestellt. Ob ein Absatzrückgang für die Technologien besteht, wollte Kath­rein-Sprecherin Martin nicht bestätigen: Der Umsatz für 2017 sei noch nicht endgültig errechnet worden.

Für die Angestellten sind zumindest die Aussichten auf neue Arbeitsplätze nicht schlecht, erklärt Margit Exenberger vom AMS Kufstein. Vorausgesetzt, die Entwicklung bleibt weiterhin so. Das Aus für Kathrein sei schade, „Kath­rein war ein hervorragender Arbeitgeber.“ Dieser Meinung schließen sich in Niederndorf viele an. (ver, wo)