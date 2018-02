Von Michael Mader

Kramsach – Der vom Tourismusverband Alpbachtal-Seenland geleaste Tesla Model X mit einem Listenpreis von 118.000 Euro sorgt in der Region nach wie vor für gehörigen Ärger. Wie berichtet, wurde die Kritik erstmals bei der TVB-Versammlung im Vorjahr öffentlich, mittlerweile liefern sich TVB-Mitglieder mit der Führungsriege des Tourismusverbands seit dieser Zeit einen verbalen Schlagabtausch.

Jetzt haben sich 62 Unternehmer bzw. TVB-Mitglieder aus der Region zusammengeschlossen und über den Innsbrucker Rechtsanwalt Matthias Paul Hagele an das Land gewandt. „Es gibt hier absoluten Aufklärungsbedarf, ein paar Sachen sind dubios. Es wird zu hinterfragen sein, wie mit Verbandsgeld umgegangen wird“, erklärt Hagele. Da es seitens des Tourismusverbands aber keine Aufklärung gebe, habe er sich mit 14 Fragen an die Tourismusabteilung des Landes gewandt. In dem an Abteilungsleiter Gerhard Föger adressierten Schreiben, welches auch an Landeshauptmann Günther Platter ging, wollen die 62 Unternehmer u. a. wissen, ob der Tesla vor oder nach der Vorstandsentscheidung bestellt und wann er angemeldet worden ist. Des Weiteren, ob Aufsichtsratsvorsitzender Frank Kostner eine Provision im Zusammenhang mit der Anschaffung des Tesla erhalten habe und seit wie vielen Jahren die Abgaben für den Sachbezug des TVB-Geschäftsführers vom Tourismusverband übernommen worden sind bzw. in welchem Umfang. Hageles Mandanten bestreiten nicht nur, dass die Anschaffung des Autos zu Werbezwecken für den TVB sinn- und zweckmäßig sei, sondern überlegen sich, ihre Pflichtbeiträge bis zur Klärung der Sache zurückzuhalten bzw. treuhändig zu hinterlegen. Gleichzeitig bekräftigen sie aber auch, zum TVB zu stehen und keinesfalls Querulanten zu sein.

„Als Aufsichtsbehörde werden wir den Sachverhalt umgehend prüfen, es hat auch eine Aussprache mit den Verbandsfunktionären stattgefunden. So wird insbesondere geklärt, ob der entsprechende Beschluss allen formalen Gesetzmäßigkeiten entspricht“, sagt Föger. Die Erfordernis der Entrichtung der Tourismusabgabe durch die aktuelle Begebenheit werde seitens der Tourismusabteilung allerdings nicht in Frage gestellt.

Frank Kostner erklärt im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung, dass er ausdrücklich auf eine Provision verzichtet habe, der Tourismusverband aber einen Preisvorteil von 1000 Euro erhalten habe. „Bis die haltlosen Vorwürfe geklärt sind, wird der Tesla vom Geschäftsführer nicht privat genutzt. Diese private Nutzung und auch die Übernahme des Sachbezugs durch den TVB wurde bereits vom alten Vorstand beschlossen.“

Der Tesla koste im Monat rund 1600 Euro, bei einem garantierten Rückkaufwert zwischen 55.000 und 58.000 Euro. Kostner: „Ich bleibe dabei, der Tourismusverband spart mit dem Fahrzeug im Vergleich zum alten Dienstauto Geld. Ab nächster Woche werden sich einige entschuldigen müssen.“