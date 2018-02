Von Hubert Daum

Nassereith – Der Nasserei­ther Biobauer und Gemeindevorstand Markus Leitner schüttelt nur den Kopf: „Das Ungleichgewicht der Interessen des Naturschutzes im Vergleich zu jenen der Landwirtschaft ist eklatant.“ Was war geschehen? Im Herbst 2017 wurde Leitner mit einer anonymen Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft (BH) konfrontiert. Der Vorwurf: Er habe auf seiner landwirtschaftlichen Fläche im Gurgltal illegal ein Bienenhäuschen aufgestellt. Mittlerweile ist diese Anschuldigung vom Tisch, nicht aber der Rattenschwanz, den diese Causa nach sich zog.

Auf demselben rund 1500 Quadratmeter großen, eingezäunten Grundstück halten nämlich die Leitners seit über zehn Jahren im Sommer ihre Zuchtschweine der seltenen Rasse Schwedisch-Hellisch. Damals wurden dafür zwei Unterstände gebaut. Bei einem Lokalaugenschein der BH im vergangenen Herbst orteten die Beamte Verstöße gegen das Naturschutzgesetz. Die unverzügliche Entfernung der Tiere bis zur Klärung wurde angeordnet. „Laut Gesetz hätte ich mich informieren müssen, was ich auf meinem eigenen Grund machen darf“, sagt Leitner, „das habe ich auch gemacht.“ Im Tiris sei eine Naturschutzfläche nicht ersichtlich. Aber es gebe eine Vegetationskartierung des Landesumweltanwaltes aus dem Jahre 2004, in der ersichtlich sei, dass es sich hier um ein schützenswertes Feuchtbiotop handelt. Leitner weiter: „Das Problem ist, dass diese Kartierung kaum jemandem bekannt war. Sie liegt nicht einmal auf der Gemeinde Nassereith auf.“ Tatsächlich heißt es auch im Umweltbericht 2017 des Landes: „Das Gurgltal ist ein besonderer Landschaftsraum, für den aber keine Biotopkartierung vorliegt.“ „Wie soll also der Laie von dieser Existenz wissen, wenn sie nicht einmal den Fachleuten im Landhaus bekannt ist“, so Leitner.

„Der §9 des Naturschutzgesetzes sieht sinngemäß vor, dass jede Nutzung, die über die bisherige Nutzung hinaus geht, eine naturschutzrechtliche Bewilligung braucht“, klärt Andreas Nagele, Stellvertreter des Bezirkshauptmannes, auf. Dass allerdings der Modellflugplatz eine Genehmigung bekam, ist für Leitner völlig unverständlich: „Der liegt mitten im Gurgltal und ist von der Biotopkartierung ausgenommen.“ Der Biobauer habe weiters angeboten, eine ähnlich große Fläche der brachliegenden Flächen der Landwirtschaftlichen Lehranstalt ersatzweise zu pflegen. Diese Kompensationsvariante ist von der LLA sofort abgelehnt worden.

Leitner hatte mittlerweile, wie vorgeschlagen, die naturschutzrechtliche Bewilligung im Nachhinein beantragt. Die schriftlichen Stellungnahmen Anfang Februar geben allerdings nicht Anlass zur Hoffnung auf einen positiven Ausgang: „Dies bedeutet eine weitere Zurückdrängung von Feuchtvegetationseinheiten und muss daher aus fachlicher Sicht als untragbar eingestuft werden“, heißt es in der Expertise des Amtssachverständigen im Umweltreferat. Laut Leiterin Gudrun Hofmann könne nur dann eine Bewilligung erteilt werden, wenn „langfristig öffentliche Interessen“ vorliegen. Für den Antragsteller ist klar: „Öffentliches Interesse wird es nicht spielen. Der Bescheid ist zwar noch ausständig, er wird aber negativ ausfallen. Allerdings werde ich diesen beeinspruchen.“

Hilfe im Verfahren wurde Leitner von der Landwirtschaftskammer zugesagt: Bei der vorgestrigen Versammlung in Imst habe Kammerpräsident Hechenberger die Unterstützung zugesagt. „Der Bauernbund kämpft schon lange dafür, dass das Naturschutzgesetz den bäuerlichen Interessen gerechter wird“, sagt Otmar Juen von der Bezirkskammer, „es gehört diesbezüglich geändert.“ Indes möchte Leitner eine Plattform mit Bauern gründen, die Ähnliches erdulden mussten.