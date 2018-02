Von Denise Daum

Steinach a. Br. – Die neue Konstellation im Tourismusverband Wipptal ist ungewöhnlich. Kurt Hasenbacher scheidet nach 35 Jahren als Geschäftsführer aus. Dem TVB bleibt er aber als Führungskraft weiterhin erhalten, nämlich in Form des Obmanns. Das sei nicht seine Idee gewesen, schickt Hasenbacher voraus. Vielmehr seien Persönlichkeiten aus Politik und Tourismus an ihn herangetreten und hätten ihn gebeten, diese Funktion zu übernehmen. Hasenbacher bleibt auch in Zukunft Geschäftsführer des „Incoming“-Reisebüro von TVB, Gemeinde Steinach und Raiffeisenbank Wipptal. „Das heißt, ich bin täglich im Büro und stehe zur ständigen Verfügung.“ Das soll auch die Übergabe an Hasenbachers Nachfolger erleichtern. Wer das wird, entscheidet sich in den kommenden Wochen. Für den Posten des TVB-Chefs haben sich insgesamt 15 Personen beworben, vier davon sind am Donnerstag zum Hearing mit TVB-Vorstand und Aufsichtsrat eingeladen.

Der neue Geschäftsführer wird sich jedenfalls intensiv mit dem Thema „Digitalisierung“ beschäftigen müssen. Hasenbacher ortet hier einen „gigantischen Nachholbedarf. In der Region liegt man in diesem Bereich Lichtjahre zurück.“

Wipptals Planungsver­bandsobmann Alfons Rastner ist froh, dass Hasenbacher sich bereit erklärt hat, den Obmannsjob zu übernehmen. „Das ist ja nicht so einfach in unserer Region.“ Neben dem kontinuierlichen Rückgang der Bettenanzahl ortet Rastner noch ein anderes Problem: Die Tourismusgesinnung im Wipptal und in den Seitentälern sei zu negativ. Als Beispiel nennt er Schmirn. „Dort hätte es jemanden gegeben, der sofort ein Hotel und eine Bahn hinstellt. Aber die Bevölkerung ist dagegen. Dann kannst so was vergessen“, sagt Rastner. Er würde einen Investor mit offenen Armen empfangen. Das Almdorfprojekt in Steinach neben der Talstation der Bergeralm ist für Rastner ein absolutes Vorzeigeprojekt. Wie berichtet, sollen dort im Endausbau 21 Ferienhäuser mit 200 Betten entstehen. Das Konzept sieht so aus, dass die Häuser von einzelnen Investoren gekauft und über eine Betreiberfirma vermietet werden. Der Baustart soll in den nächsten Wochen erfolgen. „Das Projekt ist absolut nachahmenswert. Wir brauchen einen mutigen Investor, der uns auch an anderen Orten so etwas hinstellt“, betont Rastner und verweist auf einzigartig schöne Plätze beispielsweise in Nösslach oder Trins. „Aber Investoren kommen nur, wenn sie ein Geschäft machen. Deshalb müssen wir schauen, dass wir einen touristischen Aufschwung schaffen.“ Einige Entwicklungen der vergangenen Jahre seien nicht so schlecht. So habe das Skigebiet Bergeralm dank Investitionen eine Frequenzsteigerung, das Gesundheitswandern und der so genannte Tunneltourismus – sprich die Vermarktung der BBT-Baustelle – hätten sich bewährt.

Für Kurt Hasenbacher liegt die Lösung des Problems nicht nur in der Steigerung der Bettenanzahl. „Auch das Ausstattungsniveau des bestehenden Angebots lässt oft zu wünschen übrig und muss verbessert werden.“ Der TVB arbeitet deshalb daran, eine neue Marke zu kreieren. Nicht nur die Qualität soll gesteigert werden, auch der Wiedererkennungswert. „Wir möchten in jedem Ort drei bis vier Vermieter zusammenbringen, die eine neue Designlinie durchziehen.“ Hasenbacher schwebt vor, dass das Projekt über das „Leader“-Programm gefördert wird. „Viele Vermieter reden von früher und warten, dass es wieder von allein so wird. Aber es braucht etwas Neues“, ist Hasenbacher überzeugt.