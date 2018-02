Von Alexander Paschinger

Umhausen – Es ist der dritte Streich in Tirol, der fünfte in Österreich und insgesamt das achte Haus der Investorengruppe: In Umhausen wird bis Dezember ein neues Explorer Hotel fertig gestellt. In 100 Zimmern werden 200 Betten entstehen. 10,5 Millionen Euro werden in das nach eigenen Angaben „Motel One der Alpen“ investiert, wie Katja Leveringhaus und Jürnjakob Reisigl von den Explorer Hotels betonen. Am Donnerstag wurde dafür offiziell der Spaten geschwungen.

Seit zwei Jahren ist die Investorengruppe hinter einem Standort im Ötztal her. Schnell war Umhausen als neue Heimstatt fixiert. Dass nun schon die Baumaschinen angefahren sind, freut alle Verantwortlichen. Vor allem Bürgermeister Jakob Wolf, der mit dem Gemeinderat die Wege rasch ebnete. Denn: „Diese 200 Betten sind dringend notwendig, denn die privaten Betten sind zuletzt stark zurückgegangen.“

„Das Ötztal hat immer Saison“, verweist Reisigl auf das Angebot der Tourismusregion. Die Explorer Hotels sind so genannte „Design-Budget- Hotels“. Die Übernachtungspreise beginnen bei 39,80 Euro, zusätzliche Leistungen können zugekauft werden.

Seitens des Ötztal Tourismus wird die Investition sehr begrüßt: „Wenn wie in diesem Fall mit einem interessanten und modernen Konzept ein zusätzliches Angebot an Betten entsteht“, meint etwa Tourismusdirektor Oliver Schwarz zur TT, „dann ist das für uns der Beweis, dass die Destinationsentwicklung nicht ganz verkehrt sein kann.“ Er sieht das Explorer Hotel „trendig und für eine aktive Zielgruppe“. Diese verfüge zwar über nicht so viel Geld und lege weniger Wert auf Luxus bei der Unterkunft – „dafür passiert Wertschöpfung – hoffentlich – bei anderen Leistungsträgern“.