Nesselwängle, Grän – Das Tannheimer Tal begeistert sowohl Einheimische als auch Gäste mit abwechslungsreichen Freizeitangeboten. Einzigartig ist der Haldensee, der als einziger See in Tirol eine präparierte Loipe sowie einen Winterwanderweg über die zugefrorene Eisfläche vorzuweisen hat. Die momentan 30 bis 50 Zentimeter dicke Eisfläche macht den See begehbar und bietet nicht nur Langläufern ein Naturschauspiel. Ebenso begegnet man Kindern mit Rodeln und Winterwanderern, die ihre Runden auf dem zugefrorenen See drehen.

Um größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, wird der See von einer eigenen Eiskommission geprüft und bei entsprechender Dicke freigegeben. Für die Präparierung des Sees ist ein Verein verantwortlich: der Eis- und Rollsportverein Tannheimer Tal unter der Führung von Obmann Hans Gradnitze­r. 2017 wurde der Eis- und Rollsportverein Plansee, der früher ebendort tätig war, in Eis- und Rollsportverein Tannheimer Tal umbenannt. „Die Voraussetzungen im Tannheimer Tal sind wirklich ideal und wir freuen uns über die Unterstützung des Tourismusverbands“, sagt Gradnitzer.

„Speziell für die Präparierung wurden mehrere Maschinen angeschafft. Eine davon ist ,ARGO‘, ein Amphibienfahrzeug, das sowohl auf Land als auch auf der Wasseroberfläche fahren kann. Damit ist es möglich, eine Loipe und einen Winterwanderweg über den zugefrorenen Haldensee zu spuren. Das ist ein Mehrwert für unsere Region“, erklärt Michael Keller, Geschäftsführer Tourismusverband Tannheimer Tal.

Versuche, auch eine Eislauffläche herzustellen, würden unternommen. Die heurigen Witterungsverhältnisse mit wechselndem Schneefall, Tauwetter, Regen und Matsch hätten jedoch kein Kerneis geschaffen, das abgeschliffen werden könnte. Mithilfe der Feuerwehr soll nun versucht werden, Wasser aufzuspritzen, um vielleicht so Spiegeleis am Natursee zu schaffen. (hm)