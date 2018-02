Von Helmut Wenzel

Kaunertal, Langtaufers – „Für uns ist das ein Rückschlag und eine herbe Enttäuschung.“ So reagierten die Aktionäre der Oberländer Gletscherbahn AG kurz vor Weihnachten 2017, als die Südtiroler Landesregierung ihren Beschluss zur Ablehnung der Liftverbindung Kaunertal-Langtaufers bekannt gab.

Doch keiner der mehr als 200 Aktionäre in Nord- und Südtirol hat inzwischen die Flinte ins Korn geworfen. „Alle bleiben im Boot“, bestätigte der Sprecher der Gletscherbahn AG, Paul Jakomet, auf TT-Anfrage am Freitag. „Wir sind hart im Nehmen und kämpfen weiter.“

Die Aktionäre seien weiterhin „von dem guten Projekt überzeugt“, hob Jakomet hervor. „Und wir glauben, dass es hinreichende Gründe gibt, die eine Aufhebung des Beschlusses in Bozen veranlassen sollten.“

Am Dienstag habe man den angekündigten Rekursantrag beim Verwaltungsgericht in Bozen eingebracht. Gleichzeitig hoffen die Projektwerber auf eine (positive) Reaktion der Landesregierung. „Wenn die Regierung ihren negativen Beschluss rückgängig macht, würden wir den Rekursantrag freiwillig zurückziehen“, sagte Jakomet. Womit dem Steuerzahler das Gerichtsverfahren, das ein Rekurs nach sich ziehen würde, erspart bliebe.

Zur Begründung des Antrags sagte Jakomet, man orte „Rechtsmängel und Widersprüche in einigen Teilen der Gutachten, die im Behördenverfahren erstellt wurden“, sowie unzureichende Begründungen. Wann und wie die Landesregierung den Antrag behandeln werde, könne man noch nicht sagen, bedauerte die Sprecherin von LH Arno Kompatscher, Elisabeth Augustin, am Freitag. Der Akt liege bei Wirtschaftslandesrat Richard Theiner, hieß es. An anderer Stelle, in einem Vorzimmer der Abteilung für Landesplanung, war die Vermutung zu hören, die endgültige Entscheidung zur Skischaukel könnte sich in die Zeit nach der Südtiroler Landtagwahl im Herbst 2018 verzögern.

Vor Gericht rechnet man sich bei der Oberländer Gletscherbahn AG gute Chancen auf Erfolg aus. Man gehe davon aus, „dass die Ablehnung der Landesregierung einer gerichtlichen Prüfung nicht standhalten wird”, hob Sprecher Jakomet hervor. In einem Fall Ende 2017 habe nämlich das Bozner Verwaltungsgericht die Ablehnung einer Skiverbindung (Marinzen-Seiser Alm) aufgehoben und das Land Südtirol zum Kostenersatz zugunsten der Rekursbetreiber verurteilt.