Von September bis Februar hieß es für 21 Fachleute der Milchtechnologie in Rotholz die Schulbank drücken. Jetzt konnten die Frauen und Männer aus fast allen Bundesländern die Meisterbriefe der Milchtechnologie in Empfang nehmen. „Ein Schwerpunkt ist die praktische Arbeit", erklärt Sebastian Wimmer aus Hochfilzen als Obmann des internationalen Molkerei- und Käsereifacharbeiterverbandes. „Rotholz wird sich in den nächsten Jahren noch mehr als bisher als Ausbildungsstandort etablieren", freute sich NR Hermann Gahr.

Unter den 21 Kursteilnehmern waren auch Gabriel Moser (Alpbach), Rene Speckbacher (Weerberg), Daniel Zamichiei (Wörgl) und Michael Ortner (Fritzens). Auf das Jahr 1881 geht die erste milchwirtschaftliche Ausbildung in Rotholz zurück. „Wir verarbeiten pro Jahr rund 1,5 Millionen Kilogramm Milch", berichtet Direktor Klaus Dillinger, der auch den Forschungsschwerpunkt hervorhebt.

Alle zwei Jahre werden Meisterkurse angeboten. Der Name für den großen agrarischen Bildungs- und Forschungscampus wird HBLFA Tirol sein und steht für Höhere Bundeslehr- und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Lebensmittel und Biotechnologie. Gut ausgelastet ist auch die Tiroler Fachberufsschule Kufstein-Rotholz, wie Direktor Kurt Wimmer verrät. 166 Schüler aus ganz Österreich und Südtirol werden derzeit in Rotholz in diesem Metier ausgebildet. „Dieser Lehrberuf boomt", freut er sich. (zw)