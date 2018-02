Von Max Strozzi

Innsbruck – 2016 wurde die Umsatzsteuer auf Übernachtungen von 10 % auf immer noch ermäßigte 13 % erhöht (die neue Regierung will die Steuer wieder auf 10 % senken, die Umsatzsteuer beträgt in der Regel 20 %). Trotzdem sind die Gästebetten angesichts des schneereichen Winters in Tirol gut ausgelastet, der Tourismus liegt auf Rekordkurs. Landesweit verzeichnete der Tourismus im Jänner im Vergleich zum Jänner 2017 ein Nächtigungs­plus von rund 5 % auf 6,45 Mio. Nächtigungen. Die Zahl der Urlauber stieg im Jänner um 3,3 % auf 1,27 Mio. Gäste, wie aus den jüngsten einsehbaren Zahlen hervorgeht. Beinahe alle 34 Tourismusverbände konnten bei den Übernachtungszahlen zulegen, einzig der TVB Alpbachtal und Tiroler Seenland (-5,2 %) und der TVB Kitzbühel (-2,1 %) mussten im Jänner Nächtigungs-Rückgänge schlucken.

Ein ähnliches Bild ergibt die touristische Zwischenbilanz der laufenden Wintersaison – von November bis Ende Jänner. Tirolweit stiegen die Nächtigungen im Vergleich zur vergangenen Wintersaison um 5,9 % auf 11,3 Millionen, insgesamt 2,7 Mio. Gäste (+5,1 %) verbrachten einen Urlaub in Tirol. Auch über die gesamte Wintersaison betrachtet verzeichnen bisher fast alle Tourismusverbände Nächtigungs-Zuwächse. Nur drei der 34 TVB verbuchten weniger Nächtigungen, nämlich der TVB Pitztal (-1,6 %), der TVB Stubai Tirol (-1,4 %) und der TVB Kitzbühel (-0,2 %).

Besonders aus den drei traditionell wichtigsten Herkunftsmärkten verbuchten Tirols Touristiker im laufenden Winter mehr Nächtigungen: aus Deutschland um 3,3 % (entspricht 188.000 Übernachtungen), aus den Niederlanden um 10,7 % (108.000 Nächtigungen) und aus der Schweiz um 6 % (oder 30.500 Nächtigungen).