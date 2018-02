Innsbruck – Tyrolean Airways hat am Montag angekündigt, ihren Wartungsbetrieb in Innsbruck zu verkleinern. Zwar soll die Linienwartung von Flugzeugen vor Ort erhalten bleiben, die sogenannte Schwerwartung für Dash-8-Propellerflugzeuge soll jedoch aus Kostengründen an einem anderen Standort durchgeführt werden. Betroffen sind 80 der insgesamt 110 Technik-Mitarbeiter in Innsbruck – nicht betroffen sind die Servicebereiche der Austrian Airlines am Flughafen Innsbruck. Wo die Wartung in Zukunft stattfinden soll, steht derzeit noch nicht fest.

„Aufgrund der Kostenstrukturen ist die Tyrolean Technik nicht mehr wettbewerbsfähig“, sagte AUA-Chef Kay Kratky bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die Linienwartung mit 30 Mitarbeitern soll bestehen blieben. Da die Existenz eines eigenständigen Unternehmens nicht mehr gerechtfertigt sei, werde die Tyrolean Technik in die Austrian Airlines (AUA) integriert, sagte Wolfgang Henle Co-Geschäftsführer der Tyrolean Technik in Innsbruck. Ob der Name Tyrolean Technik bestehen bleibt, müsse noch entschieden werden, hieß es.

Am Standort Innsbruck arbeiten insgesamt 300 der 6900 Mitarbeiter des Austrian-Airlines-Konzerns. Rund 110 Mitarbeiter sind in der Tyrolean Technik beschäftigt, der Rest arbeitet im Servicebereich, der Station oder im Flugbetrieb. (TT.com)