Von Helmut Wenzel

Landeck – Der Urlauberschichtwechsel im Februar hat es deutlich gezeigt: Die Hauptverkehrsadern im Bezirk sind an den Samstagen überlastet und zeitweise hoffnungslos verstopft – die Reschenstraße im Raum Prutz-Ried, die Arlbergschnellstraße S16, der Perjentunnel und der Landecker Tunnel. Der Felssturz auf die L76 hat das Szenario verschärft: Mit der Sperre der Landecker Straße muss der Tunnel zusätzlich bis zu 12.000 Fahrzeuge schlucken. Am Urlaubsort endlich angekommen, schilderten Stau-geplagte Urlauber ihre Erlebnisse, der Wirt muss für Entspannung sorgen.

„Es wird auf unseren Straßen immer heftiger. Der Druck aus Deutschland steigt, da werden die Autobahnen dreispurig ausgebaut“, fasst BH-Verkehrsreferent Siegmund Geiger seine Wahrnehmung zusammen. „Im Bezirk liegt der Zusammenhang von Bettenausbau und Urlauberverkehr auf der Hand.“

Laut Wirtschaftskammer verfügt der Bezirk Landeck derzeit über 63.000 Gästebetten. Und pro Kopf erzielt der Bezirk 195 Nächtigungen, Tendenz weiter steigend.

Die Asfinag bestätigt steigende Frequenzzahlen, etwa für den Verkehr am Arlberg-Korridor. „Im Jänner haben wir ein Plus von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr“, weiß Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele. In Spitzenzeiten stoße man bei der Mautstelle St. Jakob auf Kapazitätsgrenzen. „Wir haben derzeit vollen Personaleinsatz an den Wochenenden.“ Den Autofahrern stehen fünf Spuren zur Verfügung, dazu noch eine Spur für digitale Streckenmaut. Die Wartezeiten liegen, so Siegele, an Samstagen bei zehn bis 15 Minuten.

„Staus bei der An- und Abreise sind ein Thema, das in St. Anton oft diskutiert wird“, stellte TVB-Obmann Josef Chodakowsky am Montag fest. „Bei der Abreise rätseln viele Gäste, wie lange sie diesmal vor dem Pfändertunnel im Stau stecken werden.“ Immerhin hätten einige St. Antoner Vermieter den An- und Abreisetag inzwischen auf Sonntag verlegt. „Zudem bin ich überzeugt, dass die Anreise mit der Bahn noch stärker beworben werden sollte.“

Vom Schichtwechsel sei das Paznaun nicht allzu schlimm betroffen, sagte der Galtürer Bürgermeister Toni Mattle. „Das ist auch unserem gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu verdanken.“ Die „Öffis“ im Bezirk hätten dennoch Luft nach oben.